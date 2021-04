Hurtig acceleration: - Det rigtige tog

Lige så hurtigt som S-togene eller en halv gang hurtigere end IC3-tog.

Så hurtigt accelererer det nye eltog Corodia Stream fra franske Alstom. Eller i fagsprog: Fra 0 km/t. til 70 km/t. på 1,2 m/s2.

Toget kommer til at have plads til 300 passagerer, og det bliver drevet af otte motoriserede aksler.

Franske Alstom skal erstatte skandaleramte IC4-tog

Og passagererne får adgang til tre toiletter, ligesom der er 12 cykelpladser.

Derfor var det også en glad Flemming Jensen, DSB-direktør, som i dag præsenterede den nye kontrakt.

Derfor er acceleration vigtig

Tidligere har der været tale om, at de nye tog skulle kunne køre 250 kilometer i timen. Valget er imidlertid faldet på tog, som kan køre 200 kilometer i timen, og det giver ifølge direktøren god mening.

Sådan kommer det nye tog til at se ud. Foto: DSB

- Det her mener jeg er det rigtige tog til Danmark. Vi har relativt mange stationer. Vi har relativt kort afstand mellem de forskellige stop. Det vigtige er, at vi har et tog, der kan accelerere, siger Flemming Jensen til Ekstra Bladet.

- Hvorfor er det vigtigt?

- Fordi det er det, som nedbringer rejsetiden. Hvis du skal køre fra København til Odense og skal stoppe i Ringsted, Slagelse, Sorø, Korsør og Nyborg, så når du ikke 250 kilometer i timen mange steder. Men hvis du kan accelerere rigtig hurtigt, kommer du hurtigt frem, siger han.

Han peger også på, at kvalitet har vægtet 60 procent i valget af tog, mens prisen har vægtet 40 procent.

Sådan kommer det nye tog til at se ud indeni. Foto: DSB

- Ofte er det sådan i udbudsprocesser, at man tager den billigste, og så kommer der en ekstraregning. Hvor driftssikker er denne kontrakt?

- Jeg mener, at vi har en meget kompetent indkøbsorganisation. Vi har brugt de mennesker til at rådgive os om, hvordan man strikker den bedste kontrakt sammen. Jeg er enig i, at der er altid en risiko for, at når man har skrevet kontrakten, bliver det virkelighed, og har man så husket det hele. Jeg er ret tryg ved den organisation, vi har, siger han peger på, at indkøbet af Siemens er kommet til tiden.

- DSB har været udfordret af flere konkurrenter, og der har været et fald i antallet af passagerer. Hvordan hjælper disse tog på jeres fremtidige image?

- Jeg mener virkelig, at det er en god dag for den kollektive trafik. Det er godt for klimaet, men det er også kortere rejsetider. Det er flere afgange. Alt sammen bør bidrage til, at vi får flere kunder i den kollektive transport.

Sådan kommer det nye tog til at se ud indeni. Foto: DSB

- Du står i dag med en vognpark med dieseltog. På den anden side har du et signalprogram og et elektrificeringsprogram, som skal være færdigt, før de nye tog kan komme ud at køre. Hvor sikker er du på, at togene kommer ud at køre til tiden?

- Signalprogrammet er på langt bedre vej, end det har været tidligere. Og efter udrulningen af signalprogrammet bliver elektrificeringen sat i gang. Kan der blive nogle forsinkelser? Ja, der kan altid opstå nogle ting. Vi har en fleksibilitet i kontrakten, så vi kan få togene leveret, i takt med at der bliver åbnet for elektrificeringen.

IC4-togene kører væsentlig bedre

- Hvad tænker I om, at I er så afhængige af, at Banedanmark skal have tingene færdig, før det lykkes for jer?

- Det er jo et naturligt afhængighedsforhold, som jeg ikke kan se skal være på en anden måde, siger han.

- Jeg må løse min opgave, og jeg er tryg ved, at Banedanmark løser deres.

- Hvor meget glæder du dig til at få skrottet IC4-togene?

Flemming Jensen, adm. direktør, DSB. Arkivfoto: Linda Johansen

- IC4-togene kører væsentlig bedre nu, end de har gjort længe. Det er i virkeligheden et meget bedre tog end dets rygte. Det kom forfærdelig skidt fra start. Det kører jo egentlig ganske acceptabelt, siger han:

- Men det er da klart, at kigge ind i en fremtid med fuldstændig CO2-neutrale tog, markant lavere forbrug af energi og med meget lave omkostninger i forhold til vores nuværende dieseltog, der giver os nogle kæmpe besparelser, der gør det muligt for os at levere attraktive priser til vores kunder. Det er da fantastisk.

Der skal købes minimum 100 togsæt til 20 milliarder kroner inklusive vedligehold.