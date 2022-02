Hurtig test er en mulig bombe under dansk folkesygdom

Tusindvis af danskere med folkesygdommen diabetes ryger muligvis hvert år under radaren, så deres sygdom ikke bliver opdaget og behandlet i tide.

I årtier steg antallet af personer, der fik diagnosen type 2-diabetes, støt hvert år. Ikke mindst som følge af befolkningens livsstil.

Men pludselig i 2012 knækkede kurven over nye diabetespatienter brat.

Danske forskere kobler i et opsigtsvækkende nyt studie faldet sammen med en praktisk og hurtig - men mindre præcis - diagnosemetode.

Den blev på få år altdominerende i Danmark og hele verden. Det skete på anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

- Det tyder på, at færre bliver diagnosticeret, fordi metoden ikke er så følsom eller sikker som de tidligere test. Så der er nogle patienter, vi ikke finder, siger Jakob Schöllhammer Knudsen, læge, ph.d. ved Aarhus Universitet og hovedforfatter til studiet.

Problemet er, at det for patienterne er meget vigtigt at blive diagnosticeret hurtigt og få den nødvendige behandling.

- Vi har lavet et andet studie, der viste, at mennesker med et blodsukker i lang tid lige under grænsen har en dårligere prognose end dem lige over, men som får behandling. Det tyder på, at der for nogle er helbredsmæssige konsekvenser af altså ikke at blive opdaget, siger han.

Tidlig indsats er meget vigtig med diabetes 2 for at undgå alvorlige og livstruende følgesygdomme for hjerte, kredsløb og nyrer samt amputationer af fødder og underben.

Ifølge forskerne bliver mindst 5000-6000 danske diabetikere hvert år ikke fundet med den nyere test, som fra 2012 førte til et fald i nye diagnoser med 36 procent.

I slutningen af 2011 begyndte WHO nemlig at anbefale brugen af en ny metode på baggrund af en simpel blodprøve, hvor patienten hverken behøver at faste før undersøgelsen eller indtage en masse sukker til en belastningstest.

- Den nye metode er langt mere behagelig og hurtig for både læge og patient. Derfor fortrængte den hurtigt andre testmetoder, siger Jakob Schöllhammer Knudsen.

Men ganske uventet steg dødeligheden hos diabetes 2-patienter fra 2012 med 27 procent efter et fald gennem næsten 20 år.

- Ønsket om en nem og hurtig test, som jo også har sine fordele, er måske kammet over, så man ikke længere fanger de patienter, man gerne vil nå tidligt, siger han.