Hurtigere og nemmere: Lufthavn laver ændringer

Nu bliver det en del nemmere at rejse igennem med sin håndbagage i Palma Lufthavn på Mallorca

Palma Lufthavn på Mallorca varsler vilde ændringer.

Fremover bliver det nemlig ikke længere nødvendigt at putte væsker i poser, samt fjerne sine teknologiske apparater fra sin håndbagage.

Det skriver Finans.

Det betyder altså, at det både bliver nemmere og hurtigere at komme igennem lufthavnen i Palma.

Ændringen skyldes en ny teknologi, som gør, at væskerne og den bærbare ikke behøves at scannes særskilt.

Selvom det er passagererne, der kæmper mest med ubekvemmeligheden af at skulle pakke sine ting ud og om, i dagligdagen, så er det rent faktisk flyselskaberne, der har presset på for at få ændringerne igennem.

Det har de gjort for at få reduceret ventetiden i lufthavnen.

Andre ændringer

Men det er ikke den eneste ændring, flyrejsende kan se frem til.

Snart vil det nemlig også være muligt på nogle ruter, at kunne bruge sin 5G ombord på flyet.

EU-Kommission har nemlig besluttet, at flyselskaber nu må have 5G-teknologi ombord på fly sammen med langsommere mobildata.

Selvom det stadig ikke er fuldstændig besluttet, hvordan de nye regler skal implementeres, betyder det, at man i fremtiden ikke er nødt til at sætte sin telefon på ’fly-mode’, og at man rent faktisk stadig kan bruge sin telefon til opkald og direkte streaming på farten.

