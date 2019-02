Hurtigfærge mellem Samsø og Aarhus bliver realitet

Der er flertal i Samsø Kommune til at købe en hurtigfærge, som skal sejle mellem Samsø og Aarhus.

Det skriver TV2 Østjylland.

Dermed bliver færgen nu en realitet efter en lang politisk kamp mellem fløjene i Samsø Kommune.

- Kommunalbestyrelsen har besluttet at bestille en hurtigfærge. Vi starter stille ud i 2020 med at sejle om sommeren, og så i 2021 kommer færgen til at sejle hele året rundt, siger Marcel Meijer (S) til TV2 Østjylland.

Håbet er, at en hurtigere forbindelse til Danmarks næststørste by kan skabe flere jobmulighederne for borgere i kommunen.

- Hele formålet med færgen er at koble sig på den vækstmotor, som Aarhus er. Vi kan se, at det største problem på Samsø er affolkning, og vi håber på, at vi med hurtigfærgen kan lokke nogle unge familier til, siger Marcel Meijer (S) til TV2 Østjylland.

Den nye færge kommer til at koste mellem 30 og 40 millioner. Den skal sejle fem gange dagligt om sommeren og to gange dagligt om vinteren.