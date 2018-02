Hurtigst i rutefly: Norsk mand slår vild verdensrekord

En ny Guiness rekord er slået i jordomrejse i rutefly, efter Gunnar Garfors fra Norge og to hollandske venner har krydset kloden på blot 56 timer.

Det skete fredag aften klokken 22:26 i Sidney, da Gunnar landede med sit sidste fly siden kampstart den 31. januar.

Turen startede onsdag klokken 13:28 i Sidney. Herfra fløj Gunnar og hans to hollandske venner, Erik de Zwart og Ronald Haanstra, til Santiago i Chile, hvor de skiftede fly for at komme til Panama. Herfra rejste de videre til Madrid, for at flyve til Algeriet for til sidst at rejse tilbage til Sidney.

- Alle fly skulle være rutefly og have planlagte afgange, for at det ville tælle i Guiness rekordbog, fortæller den 42-årige forfatter og radio-rådgiver til Ekstra Bladet.

Han havde valgt ruten fra Australien, fordi det var det hurtigste sted at komme jorden rundt fra.

Artiklen fortsætter under billedet:



Gunnar har rejst igennem 198 lande i alt. Det sidste han besøgte var Kap Verde. Privatfoto

På et hængende hår

Turen startede med stor nervøsitet, da Gunnar og vennerne tidligere har mislykket i et lignende forsøg i juni 2017. hvor de missede deres ene fly undervejs.

Det samme var de tæt på denne gang, da venners første fly var 38 minutter forsinket.

- Vi havde oprindeligt kun 55 minutter til at nå det næste fly, så vi skulle løbe hurtig, da vi landede i Santiago, fortæller Gunnar.

Heldigvis nåede de det, og til sidst endte det faktisk med, at de kom i mål før de havde forventet det.

- Vi troede, at turen ville tage 58 timer, men vores sidste fly var hurtigere end planlagt, så derfor klarede vi det hele på 56 timer og 56 minutter, siger Gunnar.

Han landede derfor fredag aften klokken 22:26 lokal tid.

Artiklen fortsætter under billedet:



Gunnar måtte rejse den halve jordklode rundt for at komme til Sidney for at slå verdensrekorden i at rejse hele jorden rundt hurtigst. Privatfoto

Idiotisk idé

Første gang Gunnar forsøgte at slå rekorden blev alle flyvningerne betalt af en sponsor. Det samme var ikke tilfældet denne gang.

- Derfor har jeg selv måtte betale omkring 30.000 kroner for at gennemføre turen. Men det har været det hele værd, siger Gunnar.

- Jeg ved, det var en fjollet og idiotisk idé, men jeg var så irriteret over ikke at gennemføre sidst, at jeg bare måtte prøve igen.

Står allerede i bøgerne

Det er ikke første gang, Gunnar har slået en Guiness rekord. Allerede i 2012 blev han skrevet ind i bøgerne med sin britiske ven Adrian Butterworh, da de som verdens første besøgte fem verdensdele på under et døgn.

Udover at rejse verden rundt arbejder Gunnar Garfors som radio-rådgiver på NRK og med at skrive rejseartikler.

Lige nu har han seks måneder fri for at skrive en bog om de mindst besøgte lande i verden, som han også har beskrevet i en artikel på sin hjemmeside.