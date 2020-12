Hurtigtest og private tests indføres som supplement til eksisterende tests

De såkaldte hurtigtests bliver indført som supplement til de eksisterende PCR-tests. Derudover bliver private testfaciliteter også taget i brug som supplement til de offentlige testcentre.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde torsdag.

Han understreger, at hurtigtestene ikke er lige så nøjagtige som PCR-testene, hvorfor de ikke skal bruges til folk, der har symptomer, eller folk der er nær kontakt. Men de kan bruges til andre, for hurtigt at vide, hvor man skal sætte ind.

Hurtigtest er tidligere blevet brugt af private, men de har fået kritik for, at resultatet ikke er tilstrækkelig retvisende.

Således har det fra de danske sundhedsmyndigheder lydt, at man kun kan stole på resultatet, hvis testen er positiv, da det har vist sig, at mange har fået et negativt svar, selvom de i virkeligheden var smittet.

Derfor er hurtigtesten altså ikke rettet mod dem, som har en kraftig mistanke om, at de er smittet, men derimod skal den bruges som et ekstra værktøj til at bryde smittekæderne, lyder det fra Magnus Heunicke.