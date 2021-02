Hus Forbi: Vi bliver misbrugt af Men In Black

Gruppen Men In Black har sat hjemløseavisen Hus Forbi på deres plakat, men foreningen har intet med demonstrationen at gøre, oplyser de

Men In Black skiftede lørdag linje og afholdt en fredelig demonstration til fordel for samfundets udsatte.

På plakaten for demonstrationen fremgår Hus Forbi som hovedtalere til demonstrationen, men foreningen føler sig misbrugt af den kontroversielle gruppe.

De har nemlig intet med demonstrationen at gøre, oplyser Foreningen Hus Forbi i en pressemeddelelse.

Foreningen tager skarp afstand til Men In Blacks budskaber. Foto: BECH MATHILDE/POLFOTO

Sælger overtalt

Der er ikke tale om en egentlig aftale med foreningen om at tale til demonstrationen.

I stedet har gruppen Men In Black overtalt en sælger af Hus Forbi-avisen, som også er medlem af foreningens bestyrelse, til at tale ved demonstrationen.

Men han har ingen bemyndigelse til at udtale sig på foreningens vegne, oplyser de i pressemeddelelsen.

Tager afstand

Derfor tager foreningens formand, Simon Nielsen, afstand til den måde, Hus Forbi ifølge ham er blevet misbrugt på.

- Hvad folk i bestyrelsen privat stiller op til, kan vi ikke styre. Alle har deres ytringsfrihed. Men jeg må på det skarpeste tage afstand fra, at Hus Forbi optræder på Men in Blacks plakat, og hvis en taler udtaler sig som repræsentant for Hus Forbi, er det i direkte modstrid med vedkommendes bemyndigelse og med, hvad Hus Forbi står for.

- Vi tager afstand både fra demonstranternes budskab og fra deres misbrug af vores brand og gode navn og rygte, siger Simon Nielsen i pressemeddelelsen.

Bakker op

Faktisk er foreningens budskab det stik modsatte af den kontroversielle gruppes budskab.

De bakker nemlig op om myndighedernes bestræbelser på at holde smitten under kontrol, fortæller formand Simon Nielsen i pressemeddelelsen.

Hus Forbi har været hårdt ramt af nedlukningen, fordi der er blevet solgt langt færre aviser, da folk har været væk fra gaderne.

