HusCompagniet tilbød hold kæft-bolsje på over 300.000 kr.

Tommy Kaskholt gik til Ekstra Bladet, da HusCompagniet afviste at betale ham for det arbejde, han havde udført for dem. Nu har de udbetalt nogle af pengene, men de har samtidig tilbudt ham over 300.000 kroner - for at holde sin kæft

En bitter millionstrid mellem Tommy Kaskholt, der driver tømrerfirmaet Nr. Felding Tømrer og Snedker, og HusCompagniet har taget en ny drejning.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den milliardstore børsnoterede virksomhed nægtede at betale et stort pengebeløb til Tommy Kaskholt, selvom de to parter var enige om, at husgiganten skyldte ham penge.

Derfor stævnede Kaskholt til sidst HusCompagniet i håb om at få sine penge tilbage.

I kølvandet på Ekstra Bladets seneste artikel har HusCompagniet udbetalt Tommy Kaskholt et større pengebeløb, mens de samtidig har tilbudt Tommy Kaskholt over 300.000 kroner, hvis han skriver under på, at han fremover ikke vil sige ét ord om sagen.

Et hold kæft-bolsje til flere hundredtusind kroner, der kom fuldkommen bag på Tommy Kaskholt.

- For at være helt ærlig blev jeg faktisk lidt chokeret, fortæller han.

Tømrer Tommy Kaskholt kæmper en brav kamp for at få sine penge fra HusCompagniet. HusCompagniet er dog ikke enige i Tommys krav, så nu ender det i en retssag.

Det fremgår af en mailkorrespondance mellem hus-mastodonten og Tommy Kaskholt, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her fremlægger HusCompagniet en forligsmæssig løsning på sagen, der indebærer en betaling på næsten 318.000 kroner, men at 'et forlig også vil skulle omfatte tavshedspligt med bodbestemmelse.'

Afviser

Det hold kæft-bolsje blev smagt på og spyttet ud igen af Tommy Kaskholt, der under ingen omstændigheder ville acceptere HusCompagniets forlig.

Tommy Kaskholt og hans advokater mener fortsat at have knap en million til gode.

HusCompagniet vil ikke stille op til et interview, men i et skriftligt svar fra Gro Andreasen, der er juridisk chef i firmaet, giver hun udtryk for, at forliget er helt inde for skiven.

'Vi har snakket med den pågældende leverandør, som ønskede at finde en løsning, og derfor har vi forsøgt at finde et forlig, hvilket er helt normal praksis. Det har desværre ikke været muligt, og derfor må sagen fortsætte med at gå rettens gang.'

'Vi mener fortsat, vi har retten på vores side, og vi ser frem til at få den afgjort, så begge parter kan lægge sagen bag sig,' lyder det fra hende.

David mod Goliat

I Ekstra Bladets seneste artikel blev det beskrevet, hvordan konflikten mellem de to parter opstod, da Nr. Felding Tømrer og Snedker takkede nej til at komme på kontrakt med HusCompagniet efter en periode, hvor de arbejdede på timeløn.

- Da vi så fortalte dem, at vi ikke ønskede at skrive kontrakt med dem, så stoppede de med at udbetale til os, sagde Tommy Kaskholt.

Siden september 2021 har han ikke fået en rød reje for sit arbejde. Som bekendt indtil nu, hvor HusCompagniet endelig har betalt et beløb tilbage.

Et beløb, hvor der ikke er medregnet de renter, som de ifølge Tommy Kaskholt skal pålægges, efter de har tilbageholdt pengene i over et år.

På trods af udbetalingen er de stadig langt fra at have betalt de 1.453.535 millioner kroner, som Tommy Kaskholt mener at have haft i klemme fra start.

