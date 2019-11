Husene bliver usælgelige når vandet kommer

Oversvømmelser, diger, kystsikringer og fortvivlede borgere går hånd i hånd.

En ny rapport viser, at vandstanden vil stige væsentligt mere end forventet. Husejerne bliver påvirket af de mange fremtidige oversvømmelser, vi har i vente, mener ekspert.

I Jægerspris har man længe været plaget af de stigende vandmasser.

Allerede forberedt

I Jægerspris er de snart vandt til vand i kælderen og oversvømmelser i gaderne.

Ejendomsmægler hos Nybolig i Jægerspris Thea Fabricius har set mange hjemmelavede diger.

- Det er ikke underligt, at komme ud til et hus, som har lavet deres egne diger. Men når det så er sagt, så er det ikke fordi at husene i risikozonen bliver prissat lavere, forklarer Thea Fabricius til Ekstra Bladet.

Stormflode vil blive mere normalt i fremtiden og derfor skal der sikres mod forhøjet vandstand. Foto: Philip Davali

Men det er ikke ligefrem en dans på roser at komme af med husene i den såkaldte risikozone.

- Køberne er helt sikkert meget mere påpasselige, når de overvejer et hus i risikozonen. Så liggetiden for husene i det område er meget længere, forklarer hun.

Og det er med alvorlige øjne, at man skal se på de dystre prognoser om oversvømmelser.

Karsten Arnbjerg-Nielsen er professor ved DTU med speciale i klimaforandringer og vandstandsstigninger.

- Vi har huse, der er optaget med 30-årige lån, som kan gøre låntagerne teknisk insolvent, hvis huspriserne pludselig daler på grund af vandstandsstigningerne, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Husene har måske en fed udsigt, men de bliver usælgelige, når vandet kommer, og til syvende og sidst skal nogen betale regningen.

Jordvolde og sandsække har hidtil hjulpet beboere i udsatte områder. Foto: Philip Davali

Flere midler

I den nye rapport er Køge Bugt særligt ramt af de kommende forhøjede vandmasser.

De huse, som ligger i risikozonen for oversvømmelser, er oftest nogle af de dyre huse, forklarer Kasper Nygaard Jonassen.

Han og kollegaen Henrik Lauritsen er ejendomsmæglere hos EDC i Køge.

- Det er oftest de lidt dyrere boliger, som ligger i risikozonen, så ud over at alle i kommunen skal betale lidt for kystsikringen, så gør dem, der bor i de huse også lidt mere for at sikre deres boliger ned mod åen og sådan. Så der bliver investeret i sikring af husene netop for at undgå de mange fremtidige oversvømmelser.

Og derfor mener de to ejendomsmæglere i Køge ikke, at de nye undersøgelser, som viser en massiv vandstigning i 2050, vil have betydelig indflydelse.

- Vi er ikke så nervøse. Med alt det byggeri, der foregår nu i Køge, så må man da forvente, at der er styr på det. Ellers er det mange milliarder, der går til spilde, fortæller Henrik Lauritsen.

- Vi har det heldigvis ikke ligesom Holland endnu. Men jeg håber da, at politikerne gør noget, hvis det kan blive så slemt. Men der er allerede lagt planer for kystsikring, så vi håber, de har medregnet de nye tal, fortæller Henrik Lauritsen til Ekstra Bladet.

- Nej, det kan da være, at der så er flere huse, som kan prale med havudsigt, joker Kasper Nygaard Jonassen.

Se også: Ny chok-rapport: Storbyer forsvinder

Se også: Danmark er få millimeter fra nedbørsrekord

Klimakrig på borgen: Tusindvis af husejere i klemme