Husk det: Kan spare dig for lange køer

Et nyt system gør det nu muligt at slippe uden om de lange køer i lufthavnen, hvis man er ramt af forsinkelser eller aflysninger

Nu kan dit boardingkort spare dig for en helt masse tid og lange køer.

Det skyldes et nyt system, som er blevet lanceret af Norwegian.

Det skriver Dagbladet.

En app gør det nemlig meget nemmere at få hjælp i forbindelse med flyforsinkelser og aflysninger.

Hjælper ved forsinkelser og aflysninger

Det nye system hedder 'Icoupon', som bruges til madkuponer, samt undertjenesten 'Stranded Flight Solution', som finder ledige hoteller.

Det er nemlig sådan, at når man er udsat for aflysninger eller forsinkelser i forbindelse med flyrejser, så har man ret til at få betalt sin mad og drikke, samt et hotelværelse, hvis man er nødsaget til at overnatte.

Og det er nu blevet meget nemmere med 'Icoupon'. Her kan du nemlig få kuponer til både mad og overnatninger direkte på telefonen.

Kuponerne er knyttet til passagerernes boardingkort og bliver tilgængelige ved at scanne stregkoden på kortet.

Derfor er det nu endnu vigtigere end før at passe godt på sit boardingkort, så man slipper for de lange køer til personlig betjening for at få udleveret kuponer.

Tilgængeligt her

Systemet bruges mange steder efterhånden, udtaler pressechef hos Norwegian, Eline Hyggen Skari til Dagbladet.

- Vi har i øjeblikket en rigtig god dækning af det her i Norden, England, Spanien, Tyskland og Frankrig. Indfasningen af ​​dette system startede i foråret, og en efter en har vi åbnet for, at dette system kan bruges i flere lufthavne. Dette omfatter destinationer, hvor vi også har sæsonbestemte ruter.

Og skulle man ende i en lufthavn, hvor ICoupon endnu ikke kan bruges, så kan man blot tage et billede af kvitteringen og uploade den i appen, så får man automatisk pengene refunderet.

Systemet også af 35 andre flyselskaber, herunder nogle af de store som KLM, SAS og Turkish Airlines.

