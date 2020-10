Husk solbriller og paraply i efterårsferien

Skal man holde efterårsferie på Bornholm, er der en god chance for, at den skal holdes indenfor. Den står nemlig på regn og rusk

Klassisk dansk efterår.

Sådan lyder prognosen for den kommende uges vejr.

- Det er virkelig efterårsvejr. Både sol og byger. Ikke voldsomt varmt, men heller ikke rigtig koldt, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Mette Wagner.

I weekenden genererer et lavtryk byger over det meste af landet, mens temperaturerne vil ligge på 10-12 grader.

- Er du i læ, kan du godt få rosenrøde kinder, siger Mette Wagner.

Koldere dage

Drivende skyer sørger for regn, der stille og roligt bevæger sig fra Jylland over Fyn og Sjælland.

- I starten af næste uge kommer der huller i skydækket, som gør, at varmen forsvinder. Det bliver koldere om dagen, men også om natten hvor temperaturerne kommer ned på 6-2 grader, siger Mette Wagner.

Den kommende uges vejr byder både på byger og sol. Foto: Emil Agerskov

Tirsdag kommer der lidt eller nogen sol, men onsdag nærmer der sig et frontsystem over Bornholm.

- Det giver tiltagende vinde og hård kuling, der går over og bliver til kraftigere vindstød. Skal man holde efterårsferie på Bornholm, er der en god chance for, at den skal holdes indenfor. Torsdag kommer det i hvert fald til at regne hele dagen, siger Mette Wagner.

Frysepunktet

Dog blive det forholdsvist tørt i resten af landet.

Frem mod næste weekend bliver det koldt om natten, hvor det ser ud til, at temperaturerne kommer ned omkring frysepunktet i Jylland.

- Det bliver koldere nætter, end vi har haft hidtil, fortæller meteorologen.