Husker du Einer? Nu har han vundet

Trods at 92-årige Einer Flintrup praktisk talt var lænket til sine lænestol, måtte han og familien kæmpe for at få en plejehjemsplads. Nu er det lykkedes, og efter to måneder på plejehjem går det godt hos Einer

92-årige Einer Flintrup kan nyde forårssolen fra Plejehjemmet Falkenberg i Ålsgårde ved Helsingør - men kampen for at få en plejehjemsplads trak tænder ud.

Trods at Einer Flintrups inderligste ønske var at få en plads på en plejehjem, og at han var næsten blind og praktisk talt hjælpeløs, ville kommunen ikke tilkende ham en plads på plejehjem.

I slutningen af januar lykkedes det dog, og efter et par måneder på plejehjem er Einer Flintrup en glad mand.

- Han har det meget, meget fint, fortæller hans søn, Jan Flintrup, til Ekstra Bladet.

- Det var en lykkelig afslutning.

Einers søn om plejehjemsplads: - Vi er utroligt glade

At Einer Flintrup fik plads på netop Plejehjemmet Falkenberg, er han og familien utrolig glade for.

- Var det hans drømmeplejehjem?

- Ja, det var det. Det er dejligt, siger sønnen.

Var bange for fremtid

Før Einer Flintrup fik en plejehjemsplads, var han meget utryg over at være alene og ulykkelig over, at der ikke var selskab.

- Jeg føler mig så ensom. Hvis man sidder i sådan en stol her i fem til seks måneder og bare hører fjernsynet, så føler jeg mig ensom, fortalte Einer Flintrup til Ekstra Bladet i januar.

- Jeg er ret bange for min fremtid. Jeg er meget, meget bange, sagde han dengang.

92-årige Einer indlagt: Fundet hjælpeløs i sit hjem

(Artiklen fortsætter efter billedet)

Mens Einer Flintrup boede i sit rækkehus i Ålsgårde, var han praktisk talt lænket til sin lænestol. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Efter Einer Flintrup er kommet på plejehjem, er utrygheden ikke lige så slem.

- Nu har han jo mennesker, der kommer hos ham. Når han sagde ensom, så var der nok mere en bekymring for at være alene, og at der ikke nogen og hjalp ham, hvis han faldt, siger Jan Flintrup.

92-årige Einer må ikke komme på plejehjem: Trusler sendes med lagkage

Håber at andre får hjælp

Jan Flintrup fortæller, at det var hårdt at se sin fars kamp rullet ud ført an af Helsingør Dagblad og fulgt af de landsdækkende medier.

- Men vi er meget taknemmelige, understreger han med henvisning til, at hans far fik en plejehjemsplads, efter sagen blev taget op.

Familien understreger, at det er vigtigt for dem, at andre ældre i samme situation også får hjælp.

- Jeg håber, at der er nogle andre, der tager fat herfra og sætter fokus på andre, for der er også andre, der har det dårligt, slutter Jan Flintrup.

'Uværdig' behandling af Einer: Thyra Frank kaldt i samråd