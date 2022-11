Huspriser falder: Alle tallene peger nedad

Boligmarkedet er på vej nedad.

Det må siges at være hovedkonklusionen i det nyeste boligbrief fra Home og Danske Bank, hvor de to virksomheder kortlægger forskellene i aktiviteter på boligmarkedet fra måned til måned.

Alle tal fra hele landet - både fremvisninger, handler og priser - har været faldende fra september til oktober, og mest spektakulært er det, at københavnske lejligheder er faldet 14 procent, siden de toppede i juli.

Fremvisninger og salg

Væsentlig færre danskere har været ude at kigge på potentielle nye hjem.

Antallet af fremviste villaer og rækkehuse er nemlig faldet med 4,9 procent fra september til oktober. Hvad angår ejerlejligheder, er faldet kun på 1,5 procent.

Ikke så overraskende har udviklingen set ringest ud på sommerhusområdet, hvor antallet af fremviste sommerhuse er faldet med 7,8 procent.

Kigger man på antallet af handler, er der stadig gang i den, hvad angår ejerlejligheder.

Antallet af solgte ejerlejligheder er nemlig kun faldet med 0,3 procent, og det er derfor den del af boligmarkedet, der klarer sig ubetinget bedst.

Kigger man på villaer og rækkehuse, er der nemlig solgt 7,9 procent færre huse.

Tendensen er det samme ved sommerhuse, hvor der er solgt 7,5 procent færre fra september til oktober.

Lejlighedsprisen falder

De mange salg af ejerlejligheder - i forhold til huse - kan skyldes, at netop ejerlejligheder er hårdest ramt på prisen.

Priserne er nemlig faldet med 3,1 procent, hvor priserne på villaer og rækkehuse kun er faldet 0,5 procent fra september til oktober.

Også priserne på sommerhuse har oplevet et forholdsvis overskueligt prisfald på blot 1 procent.

Ifølge Home er hovedårsagen til de nedadpegende pile, at boligkøberne holder sig mere tilbage.

- Køberne har ikke mistet interessen for at købe. Godt hver 7. dansker ønsker at købe bolig det næste halve år, kan vi se i vores køberbarometer, men en del har ændret søgestrategi og søger i andre og billigere områder, mens en stor andel har sat søgningen på pause, siger Henrik Hauthorn Jensen, der er seniorkommunikationskonsulent i Home.

I takt med at priserne falder, bevæger boligmarkedet sig ind i købers marked.

Ekstra Bladet fortæller dig her, hvordan du udnytter de nye bevægelser på boligmarkedet.

