Huspriserne når milepæl

I gennemsnit koster et hus på 140 kvadratmeter nu mere end to millioner kroner, og det er aldrig sket før. Se på kortet, hvor meget et hus koster i din landsdel

Mens det tidligere var priserne på ejerlejligheder, som steg i eksplosiv fart, så er det nu huspriserne, der har taget over.

I juni nåede den gennemsnitlige pris pr. kvadratmeter op på 14.316 kroner i juni, hvilket betyder, at et typisk hus på 140 kvadratmeter nu koster mere end to millioner kroner, viser tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Og det er aldrig sket før, siden Boligsiden begyndte at føre prisstatistik i 2011, hvorfor der er tale om lidt af en milepæl ifølge kommunikationsdirektør Birgit Daetz.

- Boligmarkedet har henover det seneste år udviklet sig på en lidt utraditionel måde i den forstand, at prisudviklingen på huse udvikler sig i hastigere tempo end ejerlejlighederne. Ser vi på den procentvise stigning siden 2011, er der fortsat sket mest med priserne på lejlighederne, men der er uden tvivl sket et skifte, siger hun i en pressemeddelelse.

Der er imidlertid fortsat store prisforskelle blandt de 11 landsdele. Helt i top er ikke overraskende København, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris på huse ligger på 35.197 kroner, hvilket betyder, at at hus på 140 kvadratmeter koster knap fem millioner kroner.

Helt i bund er Bornholm, hvor et hus på 140 kvadratmeter koster 1,1 millioner kroner.

- Hele hovedstaden, omegnskommunerne, Nordsjælland, men også Østsjælland er attraktive steder at slå sig ned. Den store efterspørgsel ses ganske tydeligt i priserne, når vi sammenligner med resten af landet. Diversiteten i arbejdspladser i københavnsområdet tiltrækker et meget bredt købersegment, hvoraf mange søger uden for byen i pendlerafstand af prismæssige årsager, og det løfter markedet i en bred ring rundt om hovedstaden, siger Birgit Daetz.

Dyk selv ned i tallene herunder på kortet over Danmark.