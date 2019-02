Hva' med en app mod undertrykkelse?

I Saudi-Arabien sidder mænd og holder øje med kvinder via en app. Og det er ikke Tinder, vi taler om. Appen hedder Absher, og selvom idéen med den er at løse banale problemer som at få betalt en parkeringsbøde, så har den en uhyggelig funktion i det mellemøstlige diktatur.

Her lever kvinderne under formynderi. De har en mandlig værge, som typisk er kvindens far, bror eller ægtemand. Værgen bestemmer f.eks., om kvinden må gifte sig, arbejde, få et pas eller rejse.

Med Absher kan mændene give kvinderne 'tilladelse' eller lukke ned for deres bevægelsesfrihed. Mændene får sms-beskeder, når en kvinde forsøger at tjekke ind på et fly med sit pas.

Det løber koldt ned ad ryggen på mig, når jeg ser en gengivelse af funktionerne i Absher, som nyhedsmediet Insider viser:

Her taster du kvindens navn og pasnummer ind.

Her beslutter du dig for, hvor mange rejser en kvinde må foretage.

Her taster du ind, hvor længe hun må rejse.

Det er grænseoverskridende at se topmoderne teknologi brugt til at fremme middelalderlig undertrykkelse. Men det er da sikkert superkomfortabelt for en magelig saudiarabisk mand, at han kan sidde med sin smartphone og overvåge sin kone.

Så snedigt et værktøj er der selvfølgelig penge i, så både Google og Apple har den i butikken.

Ifølge dr.dk har Absher lidt over 28.000 brugeranmeldelser i Googles Playstore, hvor den scorer 4,6 ud af 5 mulige stjerner.

I Apples App Store er appen lidt mindre populær. Her scorer den 3,8 stjerner ud af 5 mulige.

I første omgang ville ingen af giganterne kommentere sagen over for Insider, men senest har Apple-chefen Tim Cook meddelt, at de ikke var bekendt med overvågningsfunktionerne i Absher, men at man nu vil undersøge sagen.

Imens gør unge saudiarabiske kvinder sig store anstrengelser for at snyde appen.

Insider har talt med nogle af de mere end 1000 kvinder, som hvert år flygter fra Saudi-Arabien. Shahad al-Mohaimeed var kun 17 år, da hun under en ferie med familien i Tyrkiet sneg sig ud midt om natten med sin families kreditkort, nøgler, pas og - vigtigst af alt - telefoner.

Flugten, som hun havde planlagt i årevis, lykkedes, og hun bor i dag med flygtningestatus i Sverige.

Herfra fortæller hun til Insider, at hun nu rådgiver andre kvinder, som planlægger at flygte. I særdeleshed om, hvordan man omgår sms-alarmen fra Absher. Det er forbundet med stor fare for disse kvinder at stjæle deres fars telefon og udskifte telefonnummeret, så Absher-sms'en kommer til deres egen i stedet.

Men kvinder som Shahad er modige. Hele verden så dette mod, da den saudiske teenager Rahaf Mohammed al-Qunun i sidste måned endte sin vilde flugt i Canada.

Vi lever i en tid, hvor USA's præsident holder hånden over Saudi-Arabien trods mordet på journalisten Khashoggi. Og i en tid, hvor streamingtjenesten Netflix bøjer sig for saudiarabisk censur og fjerner et afsnit af et satireprogram. Så man skal ikke have høje forventninger.

Men jeg ville ønske, at Apple og Google hyrede nogle af disse kvinder som eksperter og sammen med dem konstruerede en ny app med det ene formål at hjælpe saudiarabiske kvinder ud af kløerne på deres undertrykkere.

De kunne f.eks. kalde appen for Courage. Eller på dansk: Mod.