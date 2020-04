Hvad har corona lært dig: Aksel Madsen

Hvad kan coronakrisen føre med sig af godt?

– At vi sætter pris på en velfungerende stat og en offentlig sundheds-og plejesektor og ønsker, at fremtidige investeringer i velfærd ikke møder ideologisk modstand.

– Lige nu ser vi stor folkelig opbakning og en høj grad af tillid til politikerne og en populær og retorisk dygtig statsminister. Det forpligter, Mette! Vi har heldigvis også dygtige og tillidsvækkende sundhedsmyndigheder.

– Der er heldigvis mange penge til diverse hjælpepakker. Men hvor kommer de egentlig fra? Hvor var alle de penge, da der blev forhandlet velfærdsløft?

Hvad har du personligt lært af coronakrisen?

– At sygdom kan ramme os alle – både unge og gamle. Det er trist, at man ikke kan se dem, man holder af.

Hvad håber du, at Danmark har lært?

– At vi fremover også skal sikre investeringer i en velfungerende offentlig sektor og et sundhedssystem, der kan tage vare på borgerne. – Og at et moderne og demokratisk samfund også kan udstede forbud og restriktioner for borgerne.

Hvad ser du gerne være væk, når vi når frem til et Danmark efter corona?

– Jeg håber, at der vil blive sat fokus på de mange ’stille’ borgergrupper, der har haft det særlig svært under krisen uden at være ramt af covid-19: De psykisk syge og de ensomme. Jeg håber til gengæld ikke, at banker og virksomheder får lov til at udbetale overskud ovenpå hjælpepakkerne.

– Hvilket pres skal der til, for at de lovede velfærdsløft inden for eksempelvis børnepasning og undervisning gennemføres? Og hvor lang tid holder borgfreden mellem de store politiske partier?

Vil danskerne være forandrede af krisen?

– Ja. Og det gælder alle aldersgrupper, store og små, unge og gamle. Jeg ønsker mig tilbage til et samfund, hvor vi ikke er bange og bekymrede for kontakt. Vi skal igen turde give hånd, være tæt og give knus, forsamles og have det sjovt – sammen.

Vil du selv være forandret?

– Ja! Jeg troede ikke på, at jeg skulle opleve en nedlukning af hele verden og Danmark – og det helt tæt på mig og mine nærmeste.

