Hvad har corona lært dig: Geeti Amiri

- Hvad kan coronakrisen føre med sig af godt?

- Coronakrisen udstiller den menneskelige skrøbelighed, fordi den får os til at forstå, at udødelige er vi altså ikke. En skide virus fra et kinesisk dyremarked vælter hele den globale orden. Jeg håber, at krisen fører til, at den rige del af verdens befolkning lærer ydmyghed og værdsætter livet for dets enkelthed.

- Hvad har du personligt lært af coronakrisen?

- At mine to spor i livet, hhv. som lærer og forfatter, har været de helt rigtige valg for mig, omend jeg har tvivlet på dem begge. Mange gange. Men i øjeblikket er lærere og forfattere værdsat, måske som aldrig før. Fordi mange har indset, hvor svært det er at hjemmeskole sine børn, såvel som det er svært at leve uden litteraturens verden for at få tiden til at gå.

- Hvad håber du, Danmark har lært?

– At vores samfundsmodel dur. Den kan finpudses, men den er unik. Og den skal vi værne om. Jeg er qua mit afghanske ophav meget bevidst om, hvor heldig jeg er ved at være en del af Danmark. Men jeg tror, at alt for mange glemmer det i hverdagen, fordi de ikke kender til andet. Det gør de nu.

Efter krisen vil ingen være en amerikaner.

- Hvad ser du gerne er væk (vaner, fænomener, væremåder, kultur, levevis), når vi når frem til et Danmark efter corona?

– Jeg håber personligt, at slaveturismen, som krydstogtsbranchen er, bliver et grumt minde om, hvad Danmark har tilladt i sine havne for pengenes skyld. At København igen får mod på at være sin egen i stedet for at lefle for nyrige kinesere og russere og oliesheikers fattige smag. Og danskerne forstår værdien af et blomstrende lokalmiljø. I mange år har vi diskuteret Udkantsdanmarks død. Nu risikerer storbyer det samme, hvis ikke vi ikkehandler lokalt.

- Vil danskerne være forandrede af krisen?

– Jeg håber, at krisen lærer danskerne, at livet kan se anderledes ud.

– Hamsterhjulet er ikke kun den eneste måde at forme livet på.

– Og jeg håber, at danskerne forstår værdien af hverdagens helte, som vi ikke kan undvære – selvom landet lukkes ned. Pædagoger, lærere, sygeplejersker/sosuer, politibetjente, socialrådgivere, de udgør søjlerne i det danske samfund, som skal behandles værdigt og ordentligt. Det håber jeg, at danskerne holder politikerne op på efter krisen, fordi samfundets søjler skal ikke betale regningen, når kriseregnskabet skal gøres op.

- Vil du selv være forandret?

– Jeg har ikke længere et savn efter at udforske afkroge at verden, som jeg havde før krisen, hvor jeg hele tiden så frem til endnu en rejse. Derudover har jeg altid været ret fornuftig, så meget mere forandret kommer jeg ikke ud på den anden side, selvom nogen håber på det.

