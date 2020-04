Hvad har corona lært dig: Jakunguak Skade

- Hvad kan coronakrisen føre med sig af godt, og hvad har vi lært af den?

– Der har gennem hele menneskets historie hersket pest og kolera. Mange af sygdommene har været mere eller mindre menneskeskabte. Overforbrug af naturens ressourcer koster. Mangel på hygiejne koster. Med kontrolleret forbrug vil verden være et bedre sted at leve i. I balance.

– Coronavirus er bare en lille del af coronaviridae- og nidovirales-familien, og mennesket har været ramt af mange forskellige virusser gennem tiden, polio for eksempel. Der døde mange mennesker dengang.

– Ved at fremstille modgift kan vi overleve fremtidige angreb. Men verden består af millioner af bakterier og virusser. Mennesket er kommet til efter dem, og vi er ikke immune. Mange bakterier er gode bakterier og lever i harmoni på og i os.

- Hvad ser du gerne er væk, når vi når frem til et Danmark efter corona?

– Jeg er sikker på, at folk vil blive bedre til at efterleve påbud, uanset om det er politiet, politikere eller andre, der giver ordre. Hvis det altså er påkrævet! Maks. antal personer et sted betyder maks. antal personer. Ikke flere!

– Men mennesket er et flokdyr, der har fejret triumfer gennem racens korte historie. Ved hjælp af kommunikation er mennesket blevet ’den store hersker’ på jorden. Men husk: Alt har en grænse! Naturkræfter, som mennesket har sat formler på. Men naturen har også umålelige kræfter.

- Vil danskerne være forandrede af krisen – og vil du selv være forandret?

– Vi rammes alle af vira flere gange om året, omgangssyge m.m. Vi har overlevet som race, og vi vil overleve covid-19. Men mange mennesker er allerede døde af sygdommen, og mange vil dø. Det har ikke de ikke fortjent.

– Der må ikke sættes usynlige grænser mellem mennesker på grund af covid-19. Men i disse tider skal der være grænser, og disse grænser kan brydes, når krisen er ovre. Jeg er en del af menneskeracen, der vil overleve.

Se også: Hvad har corona lært dig: Aksel Madsen

Se også: Hvad har corona lært dig: Benjamin Koppel

Se også: Hvad har corona lært dig: Vincent F. Hendricks

Se også: Hvad har corona lært dig: Sandie Westh

Se også: Hvad har corona lært dig: Anders Moseholm

Se også: Hvad har corona lært dig: Ritt Bjerregaard