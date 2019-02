Hvad i alverden er det?: Mystisk grøn drage på himlen - eller...

Den amerikanske rumfartsorganisation NASA har offentliggjort et billede af et drage lignende grønt lys på himlen over Island

En gigantisk mystisk grøn drage viste sig pludselig på himlen over Island tidligere i denne måned. I den bælgmørke nat virkede den grønne drage både skræmmende og majestætisk eller måske nærmere utrolig smuk. Vælg selv.

Under alle omstændigheder har den amerikanske rumfartsorganisation NASA fået fat i billedet, som de for to dage side offentliggjorde på deres hjemmeside under den daglige serie 'Dagens astronomiske billede'.

(artiklen fortsætter under billedet)

Den ekstreme store grønne drage, der selvfølgelig er et nordlys spottet på Island. (Foto: Jingyi Zhang & Wang Zheng/NASA

Her skriver NASA således:

'Har du nogen sinde set en drage på himlen? Selv om der ikke eksisterer virkelige flyvende drager, viste der sig et gigantisk drage-formet nordlys på himlen over Island tidligere i denne måned. Nordlyset blev startet af et hul i solens corona, skriver en videnskabsmand hos NASA og fortsætter med en længere kompliceret forklaring om nordlysets udvikling, før han fortsætter:

'Det utrolige syn på himlen var så spændende, at fotografens mor løb frem for at se nærmere på 'den grønne drage' på himlen, så derfor kan man se en person i forgrunden af billedet'.

NASA forklarer i øvrigt, at der i februar måned endnu ikke er set nogle solpletter på solen. Derfor er det lidt overraskende med den store aktivitet af nordlys, der har været i denne måned.

Nordlys er generelt lydløse, når de bliver observeret fra jorden. Der er dog mennesker, der har rapporteret om poppende lyde, eller såkaldt hvid larm, når de har set nordlys. Videnskabsmænd har faktisk opdaget klappende lyde skabt af nordlys, men de kan kun høres ca. 70 meter over jordens overflade.