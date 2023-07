Hvad laver kæmpe cylinder der?

Politiet slår fast, at cylinderen ikke udgør nogen risiko, men ellers er de på bar bund

Et kæmpe mysterium udspiller sig lige nu i det vestlige Australien.

En gigantisk metalcylinder er skyllet op på en strand i Green Head, der ligger 250 kilometer fra byen Perth, og politiet aner ikke, hvor den kommer fra.

Det skriver The Guardian.

Det var lokale beboere, der søndag ringede til politiet og fortalte, at de havde spottet den enorme kobberfarvet cylinder på stranden.

Billeder af cylinderen viser, at den er væsentligt beskadiget. Ifølge Dr. Alice Gorman, en ekspert inden for rumarkæologi, er det en brændstofcylinder, der stammer fra en indisk statelitraket.

Vil blive fjernet

Politiet 'Western Australia' er dog imidlertid lidt mere tøvende med at konkludere noget.

I en erklæring mandag lyder det fra politiet, at en analyse af objektet fra statens brandvæsens kemicenter har 'fastslået, at objektet er sikkert, og at den ikke udgør nogen aktuel risiko'

'Der arbejdes på at bekræfte, om objektet, der er skyllet op på land, kan være en del af et fremmed rumfartøj. Der samarbejdes med globale kolleger, der muligvis kan give oplysninger om objektet, lyder det.

De tilføjede, at cylinderen vil blive fjernet, når det kan lade sige gøre.