Hvad sker der her, Biden?

USA's præsident, Joe Biden, ved, hvordan man sætter ild i internettet.

Det gjorde han, da han kaldte Ukraine for Irak, forvekslede det newzealandske rugby-hold 'All Blacks' med 'Black and Tans' - en kontroversiel irsk paramilitær styrke, og da han kaldte Storbritanniens premierminister for 'Mr. President'.

Og torsdag fik han folk til tasterne endnu en gang, skriver New York Post.

Her besluttede præsidenten sig for at gå i utide, da han gav et interview med tv-kanalen MSNBC.

Farveller

Det er ellers kutyme, at man som gæst i en live tv-udsendelse, bliver siddende til reklamepausen.

Men ikke Joe Biden.

Efter et 20 minutter langt interview om den amerikanske Højesterets afgørelse om at forbyde særbehandling på videregående uddannelser, rejste præsidenten sig og gav værten Nicole Wallace hånden.

Hun takkede for interviewet og sagde til seerne, at de skulle blive hængende, og i mellemtiden var præsidenten videre.

Gået viralt

Det skal siges, at præsidenten ikke er den første i verdenshistorien til at udføre netop dette stunt.

Men det er som regel kilder, der ikke er medievante, der forlader interviews på finurlige måder.

Præsidenten havde dog ingen oplagt undskyldning, da han i den grad har fået medietræning, og netop derfor var det opsigtsvækkende, at han forlod studiet før tid.

Klippet, hvor han forlod studiet, er derfor også blevet delt vidt og bredt på nettet efterfølgende.

'Bidens præsidentskab i et klip', skriver republikanske Scott Walker, tidligere guvernør i Wisconsin, på Twitter.

'En tur på toilettet?', skriver Nicholas Fondacaro, som er tilknyttet Media Research Center. Han bemærker desuden, at Biden på en 'akavet måde' forlader stolen før reklamerne.

'Åh gud! Joe Biden er tabt', skriver Jim Pfaff, der er politisk konsulent.

Herunder kan du se tre af Bidens uheldige episoder:

Vi skal nok ikke forvente, at USA's præsident, Joe Biden, sidder klar på jernhesten, når Tour de France starter i København 1. juli. Verdens mest magtfulde mand tog i hvert fald et dyk mod asfalten, da han var på hyggetur i hjemstaten Delaware med sin hustru, Jill Biden. Den 79-årige præsident var dog helt okay efter sit styrt, som ifølge ham selv skyldtes, at hans fod sad fast i pedalen

