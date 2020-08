Hvaler dør på stribe, efter at de er strandet på den irske vestkyst. Ud af syv hvaler, der er strandet på en strand nær den irske by Rossnowlagh, er kun én stadig i live.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Alle syv hvaler, der er strandet i Irland, er af arten døgling.

Sibeal Regan fra Den Irske Hval- og Delfingruppe (IWDG) siger, at gruppen har ydet hjælp til hvalerne, men at det ikke har været muligt at redde størstedelen af dem.

- Det er meget trist, men det er da en trøst at vide, at hvalerne ikke længere lider, siger hun til Sky News.

IWDG har forsøgt at hjælpe dyrene, men efter at tidevandet kom ind, har gruppen været nødt til at forlade stranden og hvalerne.

- Alle hvalerne ligger under vand lige nu, men desværre er størstedelen døde, siger Sibeal Regan.

Den sidste hval har været i stand til at trække vejret og er svømmet ud med tidevandet.

- Vi er forsigtigt optimistiske med hensyn til, om den når ud i havet, men IWDG er standby for at se, om den strander igen, skriver IWDG på Twitter.

Hvalentusiaster har ellers været forkælede de seneste par dage, hvor Irland har været hærget af voldsomt stormvejr.

Op mod 12 pukkelhvaler samt både vågehvaler og finhvaler har fået sig et festmåltid ud fra den irske vestkyst ved byen Kerry, hvor der har været masser af føde at komme efter for de mange hvaler.

- Der er bare helt vildt gang i den. Vi har vågehvaler, vi har pukkelhvaler, og der er også finhvaler derude, siger Nick Massett fra IWDG til det irske medie RTÉ.

Der er kommet nye hvaler til, men den vestirske kyst er også blevet en foretrukken feriedestination for flere ældre hvaler.

- For tiende år i træk har vi dokumenteret nummer 17 i vores hvalkatalog ud for kysten. Den kommer bare tilbage år efter år. Loyaliteten til området er fantastisk, siger Nick Massett.

Pukkelhvaler kan blive op til 19 meter lange og veje op til 40 tons.