Hvalp fundet i live en måned efter orkan hærgede Bahamas

Det er over en måned siden, at orkanen Dorian ramte Bahamas som den mest intense tropiske cyklon, der nogensinde er gået i land i øriget.

Derfor er det lidt af et mirakel, at reddere fra Big Dog Ranch Rescue fredag eftermiddag lokal tid fandt en ét år gammel hvalp under en smadret bygning.

Så meget et mirakel, at det nu er blevet den heldige, men meget tynde, hunds nye navn: Miracle.

Det skriver blandt andre CNN.

Medlemmer af organisationen fandt hunden, da de undersøgte Marsh Harbour med en infrarød detektor på en drone, fortæller Chase Scott, der er talsmand for Big Dog Ranch Rescue.

Ifølge Chase Scott havde Miracle været meget tæt på at blive mast af bygningen, da den faldt sammen. Han endte med at blive fanget under murbrokker og knust glas og har udelukkende overlevet ved at drikke regnvand. Han var 'skelet-tynd og ude af stand til at gå' da de fandt ham, fortæller talsmanden.

Men på trods af sin svækkede tilstand reagerede den 1-årige hvalp med en logrende hale, da den blev mødt af sine redningsmænd.

Nu bliver Miracle behandlet af dyrlæger, får en masse selskab, og Chase Scott og hans kolleger håber at se ham blive helt rask.

- Når han er rask, kan Miracle adopteres, medmindre hans ejere kommer og lægger beslag på ham. Vi har genforenet nogle familier, som mistede alt (i orkanen, red.) med deres kæledyr, som de troede var døde eller var blevet adskilt fra under evakueringen, og det giver dem et nyt håb, siger Chase Scott.

Orkanen Dorian, der ramte Bahamas 1. september, kostede 50 menneskeliv, og hundredvis blev meldt savnet. Den akutte masse-evakuering resulterede i, at mange dyr blev efterladt.

Big Dog Ranch Rescue har, ifølge CNN, indtil videre reddet 139 hunde efter orkanen.