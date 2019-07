Hvalp med bizarre pletter vækker opsigt

Da hundeejer Shannon Austin tog et billede af sin hund, Hazel, fik hun et chok.

Lille Hazel, som er af hunderacen beagle, har, hvad der ligner, en hund på sin ryg.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt New York Post.

Shannon Austin, der bor i den engelske by Yorkshire, fik hunden, da den kun var tre uger gammel.

- Da jeg fik hende, lagde jeg godt mærke til, at hun havde mange pletter. Men det var først, da hun var ni år uger gammel, at der begyndte at danne sig et besynderligt mønster på hendes ryg, siger hun til mediet.

Efterfølgende begyndte pletterne at danne et mønster af en hund.

Kan du se det? Foto: Privatfoto

Shannon Austin lagde en video på internettet af sin hund, så andre kunne se det bizarre mønster. Og der gik ikke lang tid før, at den var gået viralt.

Flere internetbrugere erkender også i kommentarfeltet under videoen på Shannon Austins Instagram , at de dåner, når de ser lille Hazel.

- Jeg elsker bare denne her video. Det er helt fantastisk, lyder det blandt andet fra en bruger.

