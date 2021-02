Hvalros forsvundet igen

Midt-og Vestjyllands Politi oplyser, at hvalrossen, der dukkede op på en dansk strand onsdag, er svømmet væk igen

Det vakte stor begejstring, da en hvalros havde fundet vej til den lokale strand i Vorupør onsdag formiddag.

Det sker nemlig ikke særlig ofte. Faktisk er det kun den tredje på 22 år.

Men nu er begejstringen altså slut.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi torsdag morgen på Twitter.

Politiet havde sendt strandfogeden ud for at kigge efter den sjældne gæst, men der var intet at se.

- Hvalrossen er nok svømmet væk igen, siger vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Nu havde den fået nok af vinterferie i Danmark.

Hvalros strandet i Vorupør

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser også, at de har været opmærksomme på, at det sjældne syn potentielt kunne tiltrække mange tilskuere.

- Vi ved, at de fleste seværdigheder er lukket, så der er nok mange, der gerne ville se en hvalros.

- Vi har været opmærksomme på, hvad det kunne betyde for hvalrossen, men også for de besøgende i forhold til coronarestriktionerne.