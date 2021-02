Hvalros strandet i Vorupør

Et sjældent syn har ramt lokalbefolkningen i Voruprør, hvor en hvalros har fundet vej tli den lokale strand.

Dansk Folkepartis lokale folketingskandidat, Ib Poulsen, er blandt de folk, som har været ude at se den sjældne gæst.

- Det er lidt af en seværdighed, og det er første gang i mine 56 år ved Vestkysten, at jeg ser en hvalros heroppe. Den skulle vi ud og se, siger han:

- Men vi sørgede for at holde afstand. Man skal ikke komme tæt på vilde dyr.

Foto: Ib Poulsen

Og det er noget af en sensation. TV Midtvest beretter, at den kun er den tredje på 22 år, og at dagens gæst ankom onsdag formiddag.

Naturstyrelsen skal nu vurdere, hvad der skal ske med den. Carl Kinze, der er biolog og havpattedyrsspecialist, fortæller til TV-stationen, at det ofte er hanner, som kommer på afveje:

- Hvis de er unge og ikke-kønsmodne, så har de ikke ret mange andre behov end at æde. Og så er de ikke ret erfarne og kommer på afveje og dummer sig, siger Carl Kinze.

Han opfordrer folk til at holde afstand og gør opmærksom på, at der er tale om et vildt dyr.