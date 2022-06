Hvalroselfenben kaster nyt lys på vikingernes handelsruter

Nye analyser af fragmenter fra hvalroskranier og -tænder gør os nu klogere på vikingerne og deres forbindelse med det øvrige Europa.

Det skriver Videnskab.dk.

Et hvalroselfenben, der er dateret til 1100-tallet, er fundet i den ukrainske hovedstad Kyiv, og derfor har forskere også hidtil troet, at det stammede fra de hvalroskolonier, der levede omkring Hvidehavet i det nordvestlige Rusland.

Men i et netop udgivet studie har forskere undersøgt tandens DNA og fundet, at det er af et andet og langt fjernere ophav: Det kommer nemlig fra Vestgrønland.

Resultatet tilføjer en meget vigtig og overraskende brik til vores forståelse af handlen i vikingetiden og den tidlige middelalder, mener Søren Sindbæk, der er arkæolog og professor i historisk arkæologi på Aarhus Universitet, og som har læst studiet.

»Vi har i lang tid vidst, at der har foregået handel med grønlandsk hvalroselfenben, men indtil nu har man tænkt, at det kun var noget, der foregik i Nordeuropa. At det nu også findes i Østeuropa rykker ved vores forestilling af, hvor tæt Nordboerne i Grønland var forbundet med resten af Europa,« fortæller han til Videnskab.dk.

Søren Sindbæk tilføjer, at selvom tanden er dateret til hundrede år efter den tid, vi kender som vikingetiden (cirka 800-1050 e.v.t.), så er den et spor af de handelsruter, som vikingetidens skandinaver skabte.

Opdagelsen tegner således en over 4.000 kilometer lang handelsrute fra Grønlands lange vestkyst - og endda hele vejen op fra det canadiske arktiske hav - ned til Skandinavien og videre langs floderne til det centrale Østeuropa.

»De grønlandske jægere har formodentligt solgt deres varer via Island. Derfra er de fragtet til byer som Trondheim i Norge og videre til Østersøen, gennem den Finske Bugt og til Novogrod, der dengang var et stort handelscentrum,« fortæller Søren Sindbæk til Videnskab.dk.

»Elfenbenene er så sejlet langs Volga og Dniepr-floderne til Kyiv-riget og derfra sandsynligvis videre hele vejen ned til Middelhavet og den islamiske verden,« fortæller Søren Sindbæk og tilføjer, at når floderne var frosset til, blev skibene skiftet ud med hestetrukne slæder, der let kunne fragte handelsvarerne ned gennem Europa.

Opdagelsen tilføjer et nyt perspektiv - ikke bare på handelsruterne i Europa, men også på, hvorfor hvalrosbestanden i Grønland faldt så kraftigt i tiden med de nordiske kolonier, skriver forskerne i deres studie.

Tidligere forskning har vist, at fra år 1000 til 1400, hvor elfenbenene blev handlet mest, skrumpede hvalroskranierne betydeligt i den grønlandske bestand.

Desuden påpeger forskerne, at som tiden gik, kom varerne fra nordligere bestande. Det peger på, at jægerne har udtømt hvalroskolonier, mens de arbejdede sig op langs den grønlandske kyst.

At de grønlandske hvalrosjægere ikke bare skulle levere elfenben til Nordeuropa, men også til Østeuropa og sandsynligvis Middelhavsområdet og det Byzantiske rige, kan hjælpe med at forklare dette markante fald i bestanden, skriver forskerne i deres studie.

»Det viser bare, at vi mennesker har påvirket verden omkring os i længere tid, end de fleste nok går rundt og tror. Det er et klart eksempel på en meget tidlig økologisk globalisering, hvor en efterspørgsel i Kyiv kan have en massiv indflydelse på økosystemet i Grønland, mange tusinder af kilometer væk,« fortæller Søren Sindbæk.

Derudover kan forskernes resultat også give en ny forklaring på, hvorfor skandinaverne kom til Grønland til at starte med, fortæller Søren Sindbæk.

»Sagaerne fra denne tid beretter, at de første skandinaver kom til Grønland for at finde jord som bønder. Men eftersom elfenbenshandel var så stor en forretning, så giver det anledning til at tro, at det måske snarere var hvalrosjagten, der skabte grobund for de første kolonier,« siger han til Videnskab.dk.

»Og så snakker vi ikke længere om bønder, der havde hvalrosjagt som sidegesjæft, men derimod om aktører i et internationalt handelsnetværk med et specifikt mål.«

Grønlands population af mennesker i den sene middelalder var på omkring 5.000, da den var allerhøjest, og i nogle perioder ikke mere end nogle få hundrede, hvilket ikke gør de grønlandske hvalrostænders udbredelse mindre imponerende.

