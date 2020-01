Hvem delte private sms-beskeder med politiet?

Et dansk teleselskab har uretmæssigt delt et ukendt antal danskeres private sms-beskeder med politiet.

Det kunne Jyllands-Posten afsløre lørdag.

Oplysningerne er blevet delt med politiet ved en fejl i forbindelse med, at politiet har fået udleveret såkaldt signaleringsdata, der blandt andet kan bruges til at søge efter vidner under en efterforskning.

Ifølge et telefonnotat, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, er det minimum sket to gange - men det vides ikke, hvor meget materiale politiet uretmæssigt har fået adgang til.

Hvilket teleselskab, der er tale om, er et mysterium, og selskabets navn er blevet anonymiseret i det materiale, som avisen har fået aktindsigt i.

Ekstra Bladet har talt med teleanalytiker Torben Rune, som siger, at det kun kan være enten 3, TDC, Telia eller Telenor, da de selskaber er de eneste, der kan udlevere signaleringsdata til politiet.

Det siger selskaberne TDC - Jeg ringer vedrørende Jyllands-Postens historie om et teleselskab, der har delt sms’er med politiet. Jeg ringer for at høre, om det er jer? - Det tror jeg ikke rigtig, du får nogen til at sige noget om i telebranchen. Jeg vil gerne henvise til vores brancheorganisation Teleindustrien i Danmark med Jakob Willer. Det er min opfattelse, at man er enige om, at det er et brancheanliggende, og derfor er det Jakob, der er vores talsperson, siger Peter Glüsing, ekstern kommunikationschef i TDC, til Ekstra Bladet. Telia Kommunikationschefen i Telia, Mads Houe, undersøgte sagen og vendte tilbage et par timer efter med et svar. - Det er ikke os, siger han til Ekstra Bladet. Teleselskabet 3 - Jeg ringer vedrørende den her historie, som Jyllands-Posten har, om et teleselskab, der har delt sms’er med politiet. - Ja. - Og så vil jeg gerne høre, om det er jer, altså 3, der er det her teleselskab? - Jeg kender ikke rigtig noget til den sag, men så vidt jeg ved, så har Jakob Willer udtalt sig på branchens vegne. - Nej, men det er vel stadig relevant at finde ud af, hvilket selskab det er? - Ja – det er altså ikke noget, vi kender til hos 3 i hvert fald. - Det er ikke en sag i kender til hos 3 – så det er ikke jer? - Nej, siger kommunikationschefen i 3, Rikke Juul Therkildsen. Telenor Ekstra Bladet fik fat på en medarbejder i kommunikationsafdelingen, der ville undersøge sagen. Lidt efter modtog vi en sms: 'Hej Vi har ingen kommentarer og henviser til Jakob Willer fra Teleindustrien.' Teleindustrien Ekstra Bladet tog efterfølgende kontakt til i Jakob Willer, der er direktør i Teleindustrien. Han vil ikke fortælle, hvilket selskab det er. Efter vores rundringning kontaktede Ekstra Bladet igen TDC og Telenor. Selskaberne vil stadig ikke svare på, om det er dem.

Pilen peger på TDC eller Telenor

Ekstra Bladet har kontaktet alle fire selskaber søndag.

Kommunikationschefen hos teleselskabet 3, Rikke Juul Therkildsen, henviser i første omgang til direktøren i teleselskabernes branchesamarbejde, men siger så efterfølgende, at de ikke har noget med sagen at gøre.

Telias kommunikationschef har undersøgt sagen og meddeler søndag eftermiddag, at det ikke er Telia.

Hos både Telenor og TDC nægter man at svare på, om de er synderen, og henviser til direktøren i teleselskabernes branchesamarbejde, Teleindustrien, Jakob Willer.

Han vil heller ikke fortælle, hvilket teleselskab der har udleveret private sms-beskeder til politiet.

TDC ejer Yousee, Fullrate og Telmore - mens Telenor har CBB-mobil i folden.

Ifølge Jyllands-Posten rettede Rigspolitiet henvendelse til teleselskabet 27. marts om problemet, men to måneder senere opstod problemet stadig i visse sager.

Rigspolitiet oplyser til Jyllands-Posten, at problemet er blevet løst.