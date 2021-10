Hver anden ordblind slås med fordomme om lav intelligens

Dum og ikke særlig klog. Det er en af de fordomme, som ordblinde møder oftest.

Det viser en undersøgelse fra Nota, som er Danmarks bibliotek for personer med læsevanskeligheder. Den er offentliggjort i forbindelse med uge 40, som er international ordblindeuge.

Knap 900 ordblinde, deres forældre og undervisere har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

På tværs af grupperne har godt halvdelen eller 53 procent oplevet, at ordblindhed forbindes med lavere intelligens. Det er dog et fald fra 59 procent i 2019.

Den mest udbredte fordom er, at ordblindhed giver dårligere uddannelsesmuligheder. Det har 58 procent af de adspurgte oplevet.

Undersøgelsen viser ifølge Notas direktør, Michael Wright, at fordomme er et udbredt problem.

- Vi må konstatere, at som da vi lavede undersøgelsen sidst, er der ikke sket de store forandringer.

- Man skal ikke mere end 10-15 år tilbage i tiden, før det var meget udbredt, at de her fordomme blev betragtet som sandheder. Når de har fået lov at eksistere i mange år, må man også forvente, at det tager lang tid at få dem ændret, siger han.

Ordblinde udgør cirka 20 procent af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen, mens pårørende og forældre udgør 51 procent. 25 procent er undervisere og læsevejledere.

70 procent af de ordblinde har 'i høj grad' eller 'i nogen grad' oplevet fordomme om ordblindhed. Det er en stigning på to procentpoint siden 2019.

Samtidig viser undersøgelsen, at lidt over halvdelen af de ordblinde har oplevet, at andre synes, det er snyd at bruge hjælpemidler.

Det er første gang, at Nota spørger til den del i undersøgelsen, og resultatet ærgrer Michael Wright.

- Det er ikke snyd. Det er lige så lidt snyd som at bruge briller, fordi man ikke ser godt længere.

- Opfattes det på den måde, at man fornemmer, at folk tror, at det er snyd, så kan det føre til, at særligt børn bliver flove, eller måske synes de selv, at det er snyd. Det er trist og meget uheldigt, siger han.

Ifølge Michael Wright er det især vigtigt, at ordblinde opdages i grundskolen og får tilbudt den rette hjælp.

Nota har omkring 209.000 medlemmer. Omkring 164.000 er ordblinde, mens resten blandt andet er synshandicappede og undervisere.

Det anslås, at der er omkring 400.000 ordblinde i Danmark.