Hver anden smittede får negativt svar: - Det er ikke ideelt

Du kan nu komme på bar, restaurant eller til fodboldkamp på stadion med en negativ coronatest i hånden.

Den seneste uges tal viser, at rekordmange danskere har ladet sig teste for at komme ud og nyde genåbningens glæder. Hele tre millioner tests blev der foretaget i den netop afsluttede uge - heraf 1,8 millioner lyntests.

Men netop lyntesten er problematisk. Som Statens Serum Institut tidligere i april kunne konstatere på baggrund af en omfattende undersøgelse, får hver anden smittede et negativt svar.

- Vores undersøgelse viser, at antigen-test er ret upræcise til at udpege en smittet person. Vi kan se, at 47 procent af alle dem, der reelt er smittede med corona, får et negativt testsvar efter en antigen-test. De er altså testet falsk negativ, siger konstitueret faglig direktør Tyra Grove Krause om undersøgelsen.

Falsk tryghed

Dermed vil nogle smittede disse dage rende rundt ude i samfundet med en falsk bevidsthed om, at de ikke er smittet med corona, vurderer professor i virologi Allan Randrup Thomsen ved Københavns Universitet.

- Det er desværre en mulighed. De her lyntest er ikke så følsomme som PCR-testen, men de er rimelig gode til at fange dem, som er smitsomme. Problemet er, at de har samme holdbarhed ude i samfundet. Du kan bruge den i 72 timer. Det, vil jeg ud fra et fagligt synspunkt sige, ikke er hensigtsmæssigt.

Regeringen har med et bredt flertal i Folketinget bestemt, at en adgangsgivende negativ lyntest gælder i tre døgn, fra den bliver taget, men det er ikke ideelt, mener Allan Randrup Thomsen.

- De giver et øjebliksbillede på, om du er smittet her og nu, og om du smitter, men hvis du har meget lidt virus i dig, kan du på 24 timer gå fra at være negativ til positiv. Det ville en PCR-test opfange. Jeg ville derfor gerne sætte tidsgrænsen længere ned, men det handler om at finde en balance mellem det praktiske og det ideelle.

Kø foran Falcks testcenter ved Filmbyen på havnen i Aarhus mandag eftermiddag, hvor Ekstra Bladet talte med flere om de falske negative svar på lyntests. Foto: Ernst Van Norde

Professor Søren Riis Paludan fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet mener, at lyntests trods udfordringer er nødvendige. Svartiden for en PCR-test er simpelthen for lang, påpeger han.

- Hvis vi vil gå imod et næsten fuldt åbent samfund, inden vi alle er blevet vaccinerede, kan vi ikke alene basere det på PCR-test, hvor folk skal vente længe på svar. Lyntests udgør et sikkerhedsnet, som ikke er 100 procent sikkert. Men det skal måles op mod smittetallene, og de ser ud til ikke at stikke af, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: Ernst Van Norde

- Hvad skal I bruge jeres test til?

- Vi skal testes, fordi vi skal i skole på VIA University College i morgen, og der er vi nødt til at blive testet, siger Maren Taarnevig.

- Ifølge Statens Serum Institut får cirka halvdelen af alle smittede et falsk negativt svar på deres lyntest. Hvad tænker I om det?

- Jeg synes, at det er svært. Vi har før talt om, at hvis vi bestiller tid til en PCR-test, tager det lang tid at få svar. Men omvendt er der mange af mine veninder på skolen, som har stået i kø til en lyntest i to timer, lyder det fra Vilde Rumsloe.

Foto: Ernst Van Norde

William Hewett, Teamleder ved Kaospilot:

- Hvad skal du bruge din test til?

- Jeg skal på arbejde, og det skal jeg have en test til.

- Ifølge Statens Serum Institut får cirka halvdelen af alle smittede et falsk negativt svar på deres lyntest. Er du nervøs for, at du kan være smittet, selvom dit svar er negativt?

- Kun hvis jeg tillader mig selv at blive det. Hvis jeg fokuserer på det negative, bliver det sikkert virkelighed. Jeg er nødt til at tage en test, fordi jeg skal på arbejde, det er bare en del af reglerne. Men jeg forsøger ikke at tænke på, om jeg er falsk positiv eller falsk negativ.

Foto: Ernst Van Norde

Lea-Amalie Fyhn og Cassandra Bisgaard Gumesen, sygeplejerskestuderende VIA University College:

- Hvad skal I bruge jeres test til?

- Vi går i samme klasse oppe på VIA, hvor vi skal fremvise en negativ test, siger Lea Amalie Fyhn.

- Cirka halvdelen af alle smittede får faktisk et falsk negativt svar på deres lyntest. Rokker det ved jeres tryghed ved at tage en lyntest?

- Ja det synes jeg, at det gør. Vi har før været på Skejby Sygehus for at få taget en PCR-test, fordi de er mere sikre. Det er jeg meget bevidst om, men det kan bare være svært at nå, når man skal noget dagen efter, og man skal have en test flere gange om ugen, forklarer Cassandra Bisgaard Gumesen.