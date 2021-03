Hver ottende har fået første stik - og færre er indlagt

Der er det seneste døgn registreret 701 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De nyeste smittetilfælde er fundet via 177.638 PCR-test i de offentlige og hos private udbydere.

Andelen af smittede - kendt som positivprocenten - er det seneste døgn opgjort til 0,39.

Det er inden for det spænd, som den har ligget i de seneste to måneder, hvor positivprocenten har svinget mellem 0,30 og 0,50.

Samtidig er vaccinationerne nået et skridt videre. Samlet er 730.827 personer indlemmet i vaccinationsprogrammet og har fået minimum et stik. Det svarer til 12,5 procent af befolkningen - eller hver ottende.

Ud af den gruppe er lidt over halvdelen - svarende til 379.555 - færdigvaccineret med to stik. Det svarer til 6,5 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år, der vil vaccineres, vil have fået tilbudt vaccination 25. juli.

På landets sygehuse er der også fremskridt at spore. Antallet af indlagte med coronavirus er faldet efter tre dage på stribe med flere indlæggelser.

Status er onsdag, at der er 218 indlagte, hvilket er otte færre end tirsdag.

Antallet af indlæggelser er faldet med knap 80 procent, siden at hospitalerne var mest belastede med coronavirus i starten af januar.

Der er registreret to nye dødsfald med coronavirus. Samlet har Danmark 2419 coronaregistrerede dødsfald det seneste år.