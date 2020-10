Hver tiende dansker er i risikogruppen for corona

Mens et rekordhøjt smittetal igen truer forsamlinger og julefrokoster, så viser nye tal, at knap 600.000 danskere er i særlig risiko for at blive alvorligt syg af covid-19.

Tallet er Sundhedsstyrelsens første rigtige opgørelse over risikogruppens størrelse.

Siden pandemiens udbrud har myndighederne peget på ældre, overvægtige og kronisk syge som særligt sårbare, hvis de smittes med corona. Cirka en million danskere er tidligere defineret som risikogruppe.

Heraf er altså næsten 600.000 i særlig risiko for at blive alvorligt syge. Yderligere omkring 400.000 danskere inden for risikogrupperne anses for velbehandlede og dermed ikke i farezonen.

- Tallet overrasker os ikke, siger formand for Danske Patienter Klaus Lunding.

- Det understreger blot myndighedernes råd, for der er frygteligt mange derude, der er meget bekymrede, og der er flere hundredtusinder, for hvem smitte med covid-19 kan blive meget alvorlig.

Han peger på, at ud over de sårbare skal de nære pårørende helst heller ikke blive smittede.

- Derfor vil jeg også gerne slå et slag for det nye blå afstands-badge, som Danske Patienter fik igennem sammen med Danske Handicaporganisationer.

- De, som føler sig særligt påvirket af covid-19, kan tage det på med et signal om, at mig skal I passe på. De pårørende kan også signalere, at jeg har en, jeg skal passe på derhjemme. Endelig er det for os alle en reminder om, at det er vigtigt, at vi hele tiden holder afstand, fordi det er der, den primære smitterisiko ligger.

Tallet på de knap 600.000 udsatte danskere stammer fra et skriftligt spørgsmål fra sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Det understreger, at vi skal blive ved at passe på, når vi samles - ikke mindst nu, hvor smitten stiger markant, siger hun.

- Vi ved, at vi kommer til at se endnu højere smittetal, så den svære opgave er fortsat, hvordan vi lever videre, mens vi samtidig passer på de sårbare.