Hver tiende studerende har snydt til eksamen med ChatGPT

Hver tiende studerende svarer i en spørgeundersøgelse fra Akademikerbladet, at de har brugt ChatGPT eller andre chatbots til at snyde til eksamen.

Det vækker bekymring hos docent Susanne Dau, der forsker i teknologiunderstøttede læringsdesign i undervisningen.

- Hvis de studerende bruger ChatGPT uden at have teknologiforståelse og ikke forholder sig kritisk til den måde, de tilgår ChatGPT på, så virker det jo fordummende. Så tilegner de ikke sig de faglige kompetencer, som de skal kunne på sigt, siger hun til Akademikerbladet.

Chatbots bruger kunstig intelligens til at udarbejde alt fra artikler til matematiske formler.

513 studerende på syv danske universiteter, der forbyder brugen af ChatGPT til eksamen, har svaret på undersøgelsen. Undersøgelsen er ikke nødvendigvis repræsentativ.

Af samme undersøgelse fremgår det, at 75 procent har brugt ChatGPT til research, mens 30 procent har brugt den til at formulere opgavetekster.

IT Universitetet er det eneste universitet, der ikke har indført forbud mod ChatGPT, der blev lanceret i slutningen af november sidste år.

Johannes Bjerva, lektor og forsker ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet, er til gengæld overrasket over, at det ikke er flere end hver tiende, der har snydt med chatbots.

- Jeg er overrasket over, at det ikke er flere, der er faldet for fristelsen, også når det viser sig, at retningslinjerne er lidt svære at lure, siger han til Akademikerbladet.

Susanne Dau mener ikke, at forbud mod kunstig intelligens til eksamensbrug er vejen frem.

- Man kan ikke forbyde det. Så kommer der bare noget nyt i stedet – det går så stærkt. Men dét, man i stedet kan gøre, er, at være på forkant af teknologierne, siger hun til Akademikerbladet.