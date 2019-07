Hver tiende tager chancen og kører spritkørsel

Mere end hver tiende dansker har det seneste år kørt bil, selv om vedkommende var usikker på, om promillen var for høj.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Helt præcist svarer 11 procent, at de har taget chancen bag rattet, selv om de var usikre på deres promille.

Det gælder især unge mænd, mens færre kvinder kører med alkohol i blodet.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man dropper at køre hjem, hvis man er i tvivl, om ens promille er over 0,5.

- Alkohol påvirker alle de vigtige sanser, som vi skal bruge til at køre sikkert i trafikken, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

- Er man det mindste i tvivl om sin promille, så lad bilen stå. Hvert år sker der ulykker, der kunne have været undgået, siger hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Vejdirektoratet blev 32 personer dræbt i spritulykker i 2018, og 364 personer kom til skade, hvoraf 183 var alvorlige skader.

Rådet for Sikker Trafik starter i juli en kampagne i 72 af landets kommuner, hvor det vil opfordre omgivelserne til at blande sig, hvis en person vil køre efter at have drukket.

Politiet oplyser i samme ombæring, at der vil være spritkontroller på vejene i løbet af juli.