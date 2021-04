Hverdagen starter - testkøer i hele Danmark

I regn, slud og solskin stod flere tålmodige danskere i kø foran testcenteret på Ålegården 2 i Kolding. For de heldige, som kunne nyde forårssolen, var optimismen høj.

For de mindre heldige, som ramte forårets snebyger, var det mere presset at stå i kø.

Fælles for dem både i sne og i sol var, at man skulle sætte ekstra tid af til testning - for kø kunne man nærmest ikke komme uden om rundt omkring i Danmark.

For at kunne komme til frisør eller lignende skal man kunne fremvise en ikke mindre end 72 timer gammel, negativ test. Foto: Anders Brohus

Ekstra borde og dobbelt mandskab

- Jeg skal til frisøren, og jeg glæder mig helt vildt, griner Annette Andersen og peger på sin knold i håret.

For at kunne komme både til frisør, massør eller andre behandlinger kræver det fra i dag en mindre end 72 timer gammel, negativ coronatest. Og det kunne de allerede mærke i Kolding i går, hvor flere danskere ville have overstået testen.





Annette Andersen var taget sammen med Michael Christensen ned for at blive testet. For Annette var det på grund af en tiltrængt frisørtid - for Michael var det bare for at være sikker. Foto: Anders Brohus

Carelink, som er dem, der udbyder kviktesten i Koldings centrum, havde 3200 igennem på Ålegarden 2 i går, mandag. Det er dobbelt så mange som sidste mandag.

I dag har teststedet sat ekstra borde op og to mand ved hvert bord for at øge kapaciteten.

- Vi kan teste cirka 15 mand i timen ved hvert bord sådan i gennemsnittet. Hvis vi har meget tryk på i perioder, er der to mand ved hvert bord, siger centerchefen i Kolding.

- I dag har vi sat to ekstra borde ovenpå, fortsætter hun.

Flere teststeder

Ud over teststederne i de større byer er der også kommet rigtig mange til i de mindre byer. Og det er til glæde for mange af de danskere, som bor der.

- Det er virkelig dejligt, at vi nu kan blive testet her, siger Lene Molbo, som også har en tid ved frisøren.

- Tidligere skulle vi jo til Kolding, og det var ret bøvlet. Jeg bliver testet cirka en gang om ugen på grund af arbejdet, så der var meget køren frem og tilbage.

Trine Molbo kan nu blive testet i den by, hun bor i. Foto: Anders Brohus

Her tilslutter den lokale pølsemand sig, som også er mødt op foran Arena Syd i Vamdrup.

- Ja, det er godt nok rart, at der er kommet et teststed her til byen. Dog synes jeg, at det står lidt stille nu, smiler Henrik Andersen, der indtil videre har ventet i 20 minutter og endnu ikke er kommet inden for dørene i hallen i Vamdrup.

Henrik Andersen driver den lokale pølsevogn i Vamdrup. Han var nede at blive testet for at kunne komme til frisøren. Foto: Anders Brohus

Men så var det heldigt, at de to lokale kunne genkende hinanden, da snakken begyndte. Så kunne tiden fordrives med snak i cirka den time, de havde foran sig.