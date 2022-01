Hvert fjerde plejehjem var ramt af corona i sidste uge

Coronasmitten på landets plejehjem steg sidste uge til det højeste niveau, der er registreret under epidemien.

Her var der 810 bekræftede tilfælde blandt beboere. Det viser den ugentlige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er en stigning fra ugen før, hvor der blev registreret 615 tilfælde og altså det højeste antal under epidemien.

Der blev registreret smitte på 259 plejehjem, hvilket svarer til cirka hvert fjerde af landets plejehjem.

Smittestigning er kommet, sideløbende med at der i samfundet generelt registreres rekordhøj smitte.

Tirsdag viste smittetal for det seneste døgn, at der var registeret yderligere 46.590 tilfælde. Det er under 300 tilfælde mindre end rekorden på et døgn, der blev sat i sidste uge.

Selv om der registreres rekordmange smittetilfælde på plejehjemmene, er der ikke lige så mange coronadødsfald som sidste vinter.

I sidste uge var der 41 dødsfald blandt bekræftede tilfælde. Sidste vinter var der på én uge 110 smittede plejehjemsbeboere, som døde. Det skete i anden uge af 2021 og er det højeste under epidemien.

I alt er 1173 beboere døde med covid-19 under epidemien. Det svarer til cirka hver tredje coronadødsfald i Danmark.

Aktuelt tælles man med i opgørelsen, hvis man dør op til en måned efter en positiv prøve, men SSI arbejder på en ny opgørelse.

Opgørelsen over coronadødsfald er nemlig blevet lidt mere upræcis på grund af omikronvarianten, som langt de fleste smittes med.

Det skyldes, at den har skabt meget udbredt smitte og ser ud til at give mildere sygdomsforløb, fortalte SSI sidste uge til TV 2.

Der er ifølge SSI omkring 930 plejehjem i Danmark med over 40.000 beboere.

Sidste uge blev 26.363 beboere testet for covid-19. Af dem har cirka 3,1 procent fået påvist smitte med ny coronavirus.