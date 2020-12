Hvid jul aflyst - men flot julevejr bliver det alligevel

Hvid jul er for længst aflyst i Danmark.

Men juleaften bliver alligevel både flot og vinterlig - og kan måske give et lille snedrys enkelte steder i landet.

Det fortæller vagtchef hos DMI Frank Nielsen tidligt juleaftensmorgen.

Man skal ti år tilbage for at finde den seneste landsdækkende hvide jul. Og den stime kommer ikke at blive brudt i år.

Til gengæld kan det blive ualmindeligt flot, hvis man tager sig en lille gåtur efter at have slået mave ovenpå flæskestegen.

- I aften og julenat bliver det klart alle steder med temperaturer fra fire graders frost til to graders varme, siger Frank Nielsen.

- Der bliver flot kig til stjerner og måne, så det bliver lidt vinterligt med den kolde luft fra nord.

For de få heldige kan der dog blive et lille snedrys fra byger, som måske kan danne sig over Kattegat, fortæller Frank Nielsen.

- Det højeste, vi kan drive det til, er, at der måske godt kan dannes et par byger over Kattegat, når nordenvinden driver ned over Nord- og Vestsjælland og Nordfyn, siger meteorologen.

- Det kan give en lokal, lille snebyge. Men det bliver meget lokalt og ikke noget, der rigtigt batter. Men hvis man er heldig, kan man få lidt at se.

Juledag står ligesom juleaften også til at blive flot og klar.

Men om aftenen den 25. ventes varmere luft med skyer, blæst og regnvejr at vende tilbage.

Landsdækkende hvid jul er defineret ved, at over 90 procent af landet er dækket af mindst en halv centimeter sne.

I DMI’s opgørelser, som går tilbage til 1900, har der kun været landsdækkende hvid jul i Danmark ni gange.