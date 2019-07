Hvidhajer set i England: Flere arter kan være på vej

Flere fiskere har observeret dyret. Og det er ikke umuligt, at hajerne også kommer til Danmark

Det kan snart blive en skræmmende oplevelse at besøge Englands kyst ved Devon.

Flere fiskere rapporterer ifølge lokalmediet Devon Live, at de har spottet hvidhajer i vandet.

- Jeg har ikke selv set dem, men jeg har talt med mange fiskere, der siger, at de har, lyder det fra Ashley Lane, der arrangerer fisketure ved Devon i det sydvestlige England.

Han synes dog ikke, at det er helt negativt, at der er farlige dyr i farvandet.

- Jeg tror, det vil være en rigtig god ting, og det ville helt klar være godt for min forretning. Folk vil elske at se den slags ting. Men du skal selvfølgelig ikke forstyrre økosystemet. De er ikke kæledyr, og de skal ikke behandles sådan.

Doktor Ken Collins fra universitetet i Southampton mener også, at der sagtens kan være flere hajer på vej.

- Det er ret sikkert, at vi vil se flere hajer, som bliver drevet mod vores vand i Storbritannien over de næste 30 år, udtaler han.

Der kunne ifølge ham både være tale om sorttippet haj, hammerhajer og sandtigerhajer.

Og det er ikke kun i Storbritannien, at de kan forvente farlige hajer.

Kan godt komme til Danmark

I Danmark er det også muligt, at vi får besøg af den store, hvide haj, der nok er blevet gjort ekstra skræmmende af filmen 'Dødens gab' fra 1975.

- Vi har set flere eksempler på, at en hvidhaj er svømmet fra Sydafrika til Australien og tilbage igen. Så det er ikke umuligt for den at komme til Danmark, siger dykker og formidler på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, Lasse Rosendahl.

Men for Lasse er det vigtigt, at danskerne ikke går ud af deres gode skind, hvis hvidhajen bliver en fast bestanddel af det danske farvand.

- Er hvidhajer farlige? Ja. Skal vi frygte den? Nej, siger han.

Ifølge Lasse Rosendahl skal man ikke spilde sin tid med at være bange for hvidhajen. Der er en masse andre ting, der er endnu mere farlige.

- En hund er jo også farlig. Hver gang en person i USA bliver dræbt af en haj, så er der i gennemsnit 33 personer, der er blevet dræbt af en hund. Og det betyder ikke, at folk på samme måde er bange for hunde.