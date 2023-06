Hvidvask-selskab arbejdede på skandale-byggeri

Ved du noget om hvidvask og ulovligt arbejde i byggebranchen? Så kan du kontakte Ekstra Bladets journalist fortroligt på munk@eb.dk

Hvor arbejder entreprenører, der er særdeles glade for at deltage i hvidvask og moms- og skattesvindel?

Som Ekstra Bladet kunne fortælle i sidste uge, så har en nu konkursramt entreprenør ved navn Dannebrog Byg, der kan kædes sammen med omfattende hvidvask, blandt andet været med til at lave Finanstilsynets nye kontor i København.

Og Ekstra Bladet kan nu fortælle, at selskabet har været at finde på flere store byggerier, som kendte entreprenører står bag.

Annonce:

Det drejer sig om en udvidelse af Carlsberg Byen og det store byggeri Redmolen i Nordhavn, hvor PFA Ejendomme er bygherrer. Her skal der være både kontorer, boliger og hotel, og byggeriet er kendetegnet ved en stor, rund kontorbygning, der tårner sig op over Københavns nye rigmandsghetto, Nordhavn.

Sidstnævnte byggeprojekt har tidligere gjort sig uheldigt bemærket, da det var centrum for en stor bestikkelssag.

Her blev direktøren for WR Entreprise idømt en betinget fængselsdom for at have indgået en bestikkelsesaftale med en byggerådgiver for millioner, der skulle sikre selskabet en aftale på mlliardbyggeriet. PFA Ejendomme blev dog mistænksomme og meldte sagen til politiet, så det blev aldrig til noget.

Men nu trækker byggeriet igen kedelige overskrifter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Redmolen i Nordhavn i København. Foto: Linda Johansen

Har forbindelse til store hvidvask-sager

Allerede i april kontaktede Ekstra Bladet entreprenøren Pihl & Søn, som PFA Ejendomme har hyret som hovedentreprenør, fordi research viste, at hvidvask-selskabet Dannebrog Byg havde arbejdet på byggeriet.

Annonce:

Flere kender måske Pihl & Søn som den entreprenør, der i 2013 gik konkurs og efterlod en samlet gæld på 5,7 milliarder kroner.

Men siden er Pihl & Søn på trods af den kæmpe gæld genopstået i et nyt selskab - blandt andet med hjælp fra de glade givere i Vækstfonden. Det kan man nemlig i Danmark.

Og et af Pihl & Søns helt store byggeprojekter er altså Redmolen i København, men villigheden til at tale om det har ikke været særlig stor - mildt sagt.

For først efter store kvababbelser bekræftede kommunikationsdirektør Mikkel Berg, at Dannebrog Byg havde arbejdet på byggeriet fra november 2021 til sommeren 2022.

Men at nu konkursramte Dannebrog Byg havde overført 30 millioner kroner til selskaber, hvor flere er kendte fra store hvidvask-sager, at man mistænkte selskabet for at have aflønnet medarbejdere sort, og at selskabet skylder et kæmpe millionbeløb til den danske statskasse, var ikke noget, der blev kommenteret.

Annonce:

Det kan Ekstra Bladet ellers dokumentere via aktindsigt i konkursboet.

Vil have redegørelse

Direktør i PFA Ejendomme Mikael Fogemann skriver i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet, at de har bedt Pihl & Søn om en redegørelse.

'Vi forventer, at de har gennemført de nødvendige godkendelsesprocessor af deres underleverandører.'

Mikkel Berg understreger i en ny skriftlig kommentar, at Dannebrog Byg har været hyret ind af en af Pihl & Søns andre leverandører til en samlet kontraktsum på 900.000 kroner.

'Vi er blevet foreholdt af Ekstra Bladet, at selskabet skulle være indblandet i en hvidvask-sag og muligvis også sort arbejde. Vi har på et intet tidspunkt været bekendt hermed. Såfremt det måtte vise sig at være korrekt, er det forhold, vi tager stor afstand fra,' afslutter han.

Annonce:

Ekstra Bladet har været i kontakt med samtlige personer, der har været registreret som direktører i Dannebrog Byg.

Alle nægter at have kendt til noget svindel.

Meget tyder på, at de har været stråmandsdirektører for en eller flere ukendte bagmænd.

Artiklen fortsætter under billedet ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har bygget tårn med luksus-boliger



På trods af selskabets korte levetid på under tre år er det lykkedes hvidvask-selskabet at møve sig ind på flere store byggepladser.

Dannebrog Byg har således også været repræsenteret på en stor udbygning af Carlsberg Byen i København.

Helt konkret har selskabet været med til at lave det 80 meter høje Dahlerups Tårn, der huser 100 lejligheder, hvor der skal hostes op med mange millioner, hvis man vil nyde udsigten fra den høje bygning, der stod færdig i 2022.

Annonce:

Men så kan man også glæde sig over, at det er Dannebrog Byg, der skylder et tocifret millionbeløb til den danske stat, der har været med på projektet.

Her var selskabet hyret ind af en anden entreprenør ved navn Deko, der også stod for at hyre Dannebrog Byg ind til arbejdet på arbejdet hos Finanstilsynet, som Ekstra Bladet tidligere har afdækket.

Ifølge Dekos direktør, Peter Krogh, har man ikke fundet nogen indikationer på kriminelle forhold hos Dannebrog Byg, og man har generelt været glad for deres arbejde.

CEO for Carlsberg Byen P/S Jens Nyhus ønsker ikke at kommentere sagen og henviser til hovedentreprenøren Züblin.

Annonce:

'Vi kan kun bekræfte, at der er tale om en underleverandør til en af vores partnere på Carlsberg Byen-projektet. Generelt vil vi gerne bemærke, at ZÜBLIN A/S lægger stor vægt på overholdelse af alle lovkrav på alle vores projekter. Vores høje standarder for overholdelse af forretningsstandarder gælder naturligvis også for vores underleverandører og leverandører,' lyder det i en skriftlig kommentar fra entreprenøren.