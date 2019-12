Hvilken er årtiets største historie?

1. januar bevæger vi os ind i et nyt årti, og i den forbindelse har Ekstra Bladet taget et skridt tilbage for at se på, hvilke historier der var årtiets største på avisen

Årtiet går på hæld, og det har været sprængfyldt med gode historier.

Men hvad har været årtiets bedste, mest betydningsfulde eller spektakulære historier?

Ekstra Bladet har taget et kig i arkivet for at finde de tre bedste historier fra hver af vores redaktioner.

Flash

Redaktionschef Peter Sloth giver her sine bud på årtiets tre største historier inden for underholding- og kendisstof.

Foto: Ib Plambech Hansen/Rockbæk

Kim Larsens død

- Det har interessemæssigt været det største kendis-dødsfald i nyere danmarkshistorie. Der var landesorg, og danskerne samledes i gaderne. Jeg tror aldrig, vi har set noget lignende og jeg tror heller ikke, vi nogensinde kommer til at se noget lignende igen.

- Han manifesterede sig som Danmarks største kendis i en tid, vi aldrig ser igen. Der var ikke sociale medier og en masse ugeblade, så der var bred enighed om, at han var den mest berømte af de kendte. Den slags ensretning er tiderne løbet fra.

Foto: Jens Dresling / Polfoto

SE og Hør-sagen

- Pludselig kom der en journalist med et hævnmotiv, som skrev en fiktiv roman med slet skjulte beskyldninger. Og da først alvoren gik op for medie-danmark, væltede skeletterne ud af skabet.

- Hovederne rullede i Aller-koncernen, og flere kendisser lagde sag an. Man kunne dårligt have skrevet en fiktiv roman om sagen, der virkede troværdig.

Foto: LUCAS JACKSON / Ritzau Scanpix

Me too-bevægelsen

- Der dukkede en lille flig op, og pludselig væltede sagerne frem. Det hele startede med en producent, som for den almindelige dansker var relativt ukendt, men den startede en global bølge, og flere kendisser blev hevet med. Store stjerner som Bill Cosby og Kevin Spacey.

- Sagen endte med at blive meget større end Hollywood, for den startede en verdensomspændende bevægelse for mange millioner mennesker, der pludselig skulle tage stilling til, hvad det er for en verden, vi lever i, og har startet en mere generel diskussion om krænkelser.

Krim

Redaktionschef Mette Fleckner giver her sine bud på årtiets tre største kriminalhistorier.

Foto: Kenneth Meyer

Ubådssagen

- Drabet på Kim Wall og den efterfølgende dom på Peter Madsen er en af de mest uhyggelige og spektakulære kriminalsager, vi har haft i Danmark.

Foto: Kenneth Meyer

Krudttønden

- Den forfærdelige sag var en af de største fra årtiet, fordi det var her, terroren viste sit uhyggelige ansigt i Danmark.,

Foto: Kenneth Meyer

Amagermanden

- Det var en sag om en voldtægt, som udløste en lavine og endte med at afsløre en af Danmarks sjældne seriemordere.

Politik

Redaktionschef Steen Larsen giver her sine bud på årtiets tre største politiske historier.

Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

Løkkes afgang

- Han har været den mest centrale danske politiker i dette årti, og særligt bilagssagerne om partiet, som købte tøj for mange tusinde kroner til Løkke, var begyndelsen til enden.

- Han mødte ikke blot stor folkelig modstand efterfølgende, men også intern modstand i partiet. Magtkampen stod reelt på i mange år og endte med at koste ham formandskabet i Venstre, selv om han havde skaffet partiet fremgang ved valget.

Foto: Jens Dresling / Polfoto

Thornings regering

- Langt henad vejen førte de en blå politik, selvom de var gået til valg på en rød. Det førte til konstant intern ballade og en splittelse af regeringen, da SF trak sig.

- Det medførte også et hav af historier om løftebrud. Ikke mindst i forhold til dagpengesagen og deres såkaldte 'hjælpepakker', som viste sig at være det rene narreværk.

- På trods af, at hun var helt i bund i meningsmålinger i flere år, formåede hun alligevel at komme igen og var tæt på at genvinde magten, som hun måtte overlade til Løkke, der ellers var gået massivt tilbage.

Foto: NIels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

DF's fremgang og nedsmeltning

- Det blev historien om 'Det Gule Danmark'.

- De bragede frem, og så smeltede de fuldstændig sammen. Ikke mindst på grund af Ekstra Bladets afsløring af Meld og Feld-sagen, som stadig martrer partiet.

Sport

Redaktionschef Allan Olsen giver her sine bud på årtiets tre største sportshistorier.

Caroline Wozniackis sejr til Australian Open

- Det var den første danske Grand Slam-titel nogensinde.

- Hun havde jagtet den titel hele sin karriere, og hun var blevet kritiseret meget for, at selvom hun var nummer et på verdensranglisten, så havde hun aldrig vundet en titel.

Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussens debut

- Det var en kæmpe sensation, da Kevin Magnussen i 2014 fik debut i de tidlige morgentimer ved Australiens Grand Prix i Melbourne.

- Han kom på podiet i sit allerførste løb i Formel 1, og så endte han endda som toer, fordi Riciardo blev diskvalificeret.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Håndboldherrernes OL-guld

- Det var en gigantisk præstation, at de løb med sejren i Rio.

- Ikke mindst, fordi der havde været konflikter uden for banen, hvor Gudmundur Gudmundsson var blevet kritiseret af Ulrik Wilbeck.

Foto

Fotochef Jakob Boserup giver her sine bud på årtiets tre største pressefotografier.

Foto: Per Rasmussen

Flygtningene på motorvejen

- Når sådan en krise rykker ind på Danmarks motorveje, så kommer det pludselig tæt på. Vi har noget så dansk som motorveje og danske skilte, og så ser vi flygtningene på vejen.

- Det gør ansvaret meget konkret - nu er de her. I vores egen baghave.

- Nyhedsdækningen med billederne gjorde, at nogle satte sig i bilen for at hjælpe, og det blev diskuteret, hvor vi nu skulle gøre af dem. Det er der, nyhedsfotografi er bedst. Når nogen reagerer.

Foto: Stine Tidsvilde

Bandekrigens menneskelige konsekvenser

- Gennem årtiet har vi intenst dækket rocker- og bandekonflikter. Det er næsten blevet almindeligt med skyderi i gaderne.

- Stine Tidsvildes billede er en meget konkret fortælling om konsekvenserne af de skyderier. En 16-årig blev dræbt, og en grædende mors verden styrter sammen. Selvom man ikke har prøvet det, kan man godt sætte sig ind i situationen.

Billedet blev kåret til årets nyhedsbillede i 2017.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Krigen i syrien

- Det er et helt andet billede ude fra verden og fra en konflikt, som er meget fjern for os. Ikke mindst er det vigtigt for os også at pege kameraet ud i verden.

- Rasmus Flindt Pedersen har været på flere reportageture i Mosul, og billedet af den ældre dame på laddet af lastbilen skildrer den forfærdelige hverdag for de lokale i krigszonen.

- Billedet er taget et par dage før, Mosul blev befriet fra IS' jerngreb, og hun blev hjulpet væk fra krigszonen af irakiske specialstyrker.

Billedet blev kåret til årets pressefoto i 2017.