Hvis epidemien rammer: Myndighed uden færdig coronaplan

Corona-epidemien lurer rundt om hjørnet.

Alene i Italien er dødstallet på 366, mens 3825 har mistet livet på grund af sygdommen globalt set.

Hvis epidemien bryder ud, regner myndighederne med, at op mod 11.000 danskere får behov for behandling af hospitalsvæsenet over en periode på mellem 12-16 uger.

Et væsentligt problem er, at det i dag er omkring 10.000 hospitalssenge i Danmark, og som bekendt er de fleste i brug.

Myndighederne har blandt andet i Ekstra Bladet fået kritik for at neddæmpe faren ved et udbrud, og for ikke at oplyse, på hvilken baggrund de vurderer omfanget af en eventuel epidemi.

Ekspert-kritik af Mettes coronaplan: Fortæl os den ubehagelige sandhed

Nu viser det sig netop, at helt centrale spørgsmål endnu er ubesvaret.

Arbejder på en plan

- Hvilken type patienter bliver nedprioriteret, hvis der skal frigives senge ved en eventuel epidemi?

- I sådan en situation vil man sørge for, at de kritisk syge patienter, som - uanset hvad de fejler - får den hjælp, de skal bruge, siger Helene Probst, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen.

- Regionerne laver lige nu en plan, og de vil på baggrund af den fortælle os, hvad de gør.

- Så lige nu ved styrelsen ikke hvilke patienter, der bliver nedprioriteret?

- Det er vi i gang med at lave en plan for.

Tænker der er nok

- Forventer I, at hospitalsvæsenet har nok respiratorer til at dække behovet ved en corona-epidemi i Danmark?

- Vi tænker, at der vil være den kapacitet, der vil være behov for.

- På hvilken baggrund tænker I det?

- På baggrund af det, vi ved om, hvor mange kan blive alvorligt syge, men det er klart, at vi skal være helt sikre på, at vi kan tilbyde behandling til alle.

- Jeg har ikke det et fulde overblik, men vi regner med at kunne sikre alle kritisk syge.

Dansker i rød zone: - Utrolig alene

- Hvordan kan I være sikre, hvis I ikke ved hvor mange respiratorer, hospitalsvæsenet har?

- Det er vi ved at afdække. Vi har et rigtig godt sundhedsvæsen med god kapacitet.

- Hvad gør I, hvis der ikke er nok?

- Så kan vi købe flere respiratorer.

Institut er vant til det

- Myndighederne bør ifølge Michael Bang Pedersen, der er professor med speciale i psykologien bag smitte og konspirationsteorier ved Aarhus Universitet, lægge eksperternes fremskrivninger frem. På hvilken baggrund laver I den beregning?

- Den baseret på det internationale datagrundlag, der foreligger. Staten Serums Institut har epidemiologer, der dagligt laver vurderinger.

- Så når man siger, at der er en moderat risiko, går det på, at der er moderat risiko for smitte fra person til person i Danmark, mens der er en høj risiko for import af COVID-19 fra udlandet til Danmark.

- Er det internationale datagrundlag ikke spinket, eftersom vi ikke har fortilfælde ved COVID-19?

- Vi bruger det datagrundlag, som eksisterer. Statens Serum Institut er vant til at lave de her overvågninger, og datagrundlaget er det, de har at arbejde med.

- Når vi mener, at kun 10 procent af Danmarks befolkning bliver smittet, skyldes det, at vi har været hurtige til at iværksætte gode tiltag i Danmark, siger Helene Probst.