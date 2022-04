Hvis Putin lukker for gassen: Så hårdt bliver Danmark ramt

Det bliver danske virksomheder, der bliver hårdest ramt, hvis Putin og Rusland vælger at lukke for gasforsyningen til EU og Danmark.

Hvis hanen bliver lukket for Danmark, bliver det sandsynligvis hele EU, der bliver lukket. Og derfor har EU været nødt til at prioritereat have klar plan for, hvad der skal ske. Det er denne plan, der vil få betydning for især danske virksomheder.

Energinet har prioriteringsliste klar

Den offentlige virksomhed Energinet offentliggør hvert år en liste med ikke-beskyttede danske virksomheder.

Har en virksomhed status som ikke-beskyttet, er de ikke garanteret at få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder en alvorlig forsyningskrise.

I dette tilfælde vil et pludseligt stop for gas fra Rusland blive betragtet som værende en alvorlig krise.

Ekstra Bladet har spurgt en række virksomheder på listen, hvad det vil få af betydning, hvis der bliver lukket for gassen.

Arla Foods

- Vi forbereder os på forskellige scenarier, og hvis det sker, at gassen bliver lukket, har vi en plan for det. Vi vil ikke begynde at snakke om, hvilke produkter der vil blive ramt, da det i øjeblikket er ren spekulation. Hvis der bliver lukket for gassen, skal vi nok melde ud, siger Jesper Skovlund, pressechef for Arla Foods Danmark til Ekstra Bladet.

Carlsberg

Carlsberg lover, at øllene fortsat vil være kolde.

'Vi kan betrygge danskerne med, at de nok skal kunne slukke tørsten med en kold øl, selv hvis der bliver lukket for gassen. Vores bryggeri i Fredericia kører på naturgas og biogas, men er gjort klar til at køre på olie, hvis det bliver nødvendigt. Vi arbejder desuden på i højere grad at gøre os fri af naturgas, og vi har projekter i gang med dette formål,' oplyser Carlsberg Group i en mail.

Danish Crown

Hos Danish Crown frygter man ikke, at danskerne kommer til at stå uden mulighed for at få lækker flæskesteg.



- Vores anlæg i Horsens og Ringsted, som umiddelbart vil blive berørt af, at der bliver lukket for gassen, er i gang med at blive ombygget, så de kan overgå til anvendelse af olie. Vi forventer derfor ikke, at der vil komme forsyningsproblemer, siger Jens Hansen, pressechef hos Danish Crown.

Almindelige danskere kommer ikke til at fryse

Baggrunden for at lukke for gassen til disse virksomheder, kommer fra en fælles aftale i EU, som skal sikre varme og elektricitet til indbyggerne.

Som almindelig dansker skal man da heller ikke være bekymret for at komme til at gå frysende rundt derhjemme.

- Vi kommer ikke til at mangle varme eller have huller i elforsyningen. Danmark har forskellige beredskaber klar til at håndtere en situation, hvor gassen bliver lukket, siger Brian Vad Mathiesen, professor med speciale i energiplanlægning ved Aalborg Universitet til Ekstra Bladet.

Han vurderer desuden, at danskerne primært vil mærke en forskel på prisen.

- Hvis Rusland lukker for gassen, vil de lagre, vi har, dække behovet. Samtidigt er beredskabet i Europa på plads, så et russisk luk for gassen vil ikke have nogen effekt. Det vil kun have en effekt på prisen, siger Brian Vad Mathiesen.

Gasen flyder stadig

EU er fortsat stærkt afhængig af den russiske naturgas. Den russiske gas er fra europæisk side ikke omfattet af de hårde sanktioner, der er rettet mod Rusland for at gå i krig i Ukraine.

Putin vil have de europæiske lande til at oprette særlige rubel-konti til betaling for gas for at være i stand til at stabilisere den hårdt ramte russiske valuta.

Et krav der i vid udstrækning er blevet afvist fra europæiske køberes side. Eksempelvis har danske Ørsted afvist at ændre betingelserne for betalingen.

Den skal ske gennem Gazprombank, der ikke er ramt af sanktioner. Banken er fortsat en del af det internationale SWIFT-betalingssystem.

Gas er sammen med olie Ruslands vigtigste indtægtskilder. I modsætning til olie kan Rusland ikke bare gå ud på verdensmarkedet og finde nye kunder til gas.

Det kræver vidt forgrenede gasrør som dem, der findes i Europa, og som er forbundet til en stor leverandør som Gazprom.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Reporteren Stefan Weichert måtte efterlade sin kæreste i Ukraine, da han blev beskudt og måtte evakueres. Hør tredje og sidste afsnit af 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app.