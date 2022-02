- Hvis Rusland angriber, bliver vi til pulver 

Mens Vesten beskylder Rusland for at være den skyldige i den nuværende krise, så vil lokale i Østukraine ikke pege fingre. I landsbyen Vodyane blot få kilometer fra fronten siger de lokale, at både Ukraine og Rusland er skyldige i den ødelæggelse, som har ramt deres lokalsamfund, fået mange til at rejse og efterladt dem i et sort hul

VODYANE, UKRAINE (EKSTRA BLADET): Der er ikke meget håb tilbage i den lille landsby Vodyane nær frontlinjen i Østukraine.

Her står de russiske-støttede separatister og det ukrainske militær overfor hinanden med daglige provokationer.

Flere huse i Vodyane er i ruiner. Den lokale maskinfabrik, der var arbejdsplads for mange, er nærmest forsvundet og alt af værdi er siden blevet stjålet.

58-årige Svetlana Nikolaevna er en af de få, der stadig bor i byen med cirka 80 indbyggere, der dagligt er under trussel for morterangreb fra separatisterne, som blandt andet ødelagde hendes genbos hus. Hun dyrker grøntsager i haven for at kunne klare sig til dagen og vejen.

- Alt er ødelagt her. Der er ikke noget tilbage, siger Svetlana Nikolaevna til Ekstra Bladet.

Dette var byens eneste butik. Den var åben før krigen, men er siden lukket. Nu har de lokale intet sted at handle. Det nærmeste sted er ti kilometer væk, og ikke alle har bil. 58-årige Svetlana Nikolaevna fortæller, at det også vil være håbløst at åbne en ny butik. Der er intet politi her, så det hele vil nok bare blive stjålet. Foto: Emil Filtenborg

Hun har hørt om de seneste rygter om en ny russisk invasion, men tror ikke på dem. Hun peger rundt på lokalsamfundet her, hvor der intet er tilbage. Ingen butikker, ingen barer. Bare ingenting foruden folks kamp for at klare sig til dagen og vejen.

- Jeg vil ikke have krig med Rusland. Jeg er bare fanget i midten af to regeringer, som har lyst til at kæmpe. Måske ender det med at dræbe mig, men hvad kan jeg gøre?

Rusland er ikke den onde

Mens mange peger som Rusland som den onde i konflikten lige nu, hvor Rusland har samlet over 100.000 soldater nær den ukrainske grænse, så er Svetlana Nikolaevna ikke helt enig. Hun kom oprindeligt fra storbyen Donetsk, der i dag er besat. Hun mener, at Ukraine har svigtet de lokale her. Alt de er blevet efterladt alene i fattigdom.

Krigen i Østukraine brød ud i 2014 mellem Ukraine og de russisk-støttede separatister og har siden kostet 14.000 mennesker livet og sendt hundredtusindvis på flugt.

58-årige Svetlana Nikolaevnas genbos hus. Det er blevet bombet, og beboerne er flygtet. De er aldrig kommet tilbage. Sådan er det gået mange steder, siger hun. Foto: Emil Filtenborg

- Jeg er ikke imod Ukraine, men Rusland har ikke hele skylden. Jeg tror dog ikke, at Rusland vil angribe, for hvis de virkelig ville gøre det, så havde de allerede gjort det. Og så kan jeg sige dig, at vi ikke ville stå her, siger hun.

- Så ville vi være i en kælder, for jeg har set de fragmenter flyve, og de slår en ihjel. Fem sekunder og alt er væk, forklarer Svetlana Nikolaevna.

Hun viser rundt i byen, hvor alle kender alle. Det er også nemt nu, hvor næsten alle er flyttet. Før krigen var der mindst fem gange så mange, hvis ikke flere.

Alle, der har bedre muligheder, er rejst. Busserne afgår heller ikke længere. Før i tiden var der daglige afgange, og alle havde arbejde. Mange tog til Donetsk.

Explainer: Konflikten mellem Rusland og Ukraine.

- Det er en militær zone her, men der er ingen lov og orden. Alt, hvad der ikke er navlet fast, bliver taget. Låse bliver ødelagt. Det er en skam. Der er så meget potentiale her, men det kommer ikke til at blive bedre, før krigen slutter, siger Svetlana Nikolaevna.

- Jeg har ikke noget sted at tage hen. Jeg er som en flygtning i mit eget land, og jeg tænker tit på, hvad der vil ske med os, hvis Rusland angriber igen. Hvor vil vi tage hen? Hvad vil vi gøre? Vil I tage os hjem til jer i Vesten? Nej, det vil I ikke, siger hun.