Hvor er de? Ingen spor af Lauritz-par på fransk luksusslot

Mette og Bengt Sundstrøm er gået i flyverskjul, og heller ikke på parrets vinslot i Sydfrankrig er det lykkedes Ekstra Bladet at finde dem

Lauritz.com er konkurs, imens parret bag er forduftet.

Hverken på hovedkontoret i Søborg, i villaen i Klampenborg eller på luksusgodset i Sydsverige har det været muligt at finde Mette og Bengt Sundstrøm.

Derfor er Ekstra Bladet taget til Sundstrøm-parrets luksuriøse vinslot i Sydfrankrig, men heller ikke her, er der spor af parret.

- Mette og Bengt er her ikke, lyder det kortfattet fra vinfarmens forvalter. Han fortæller dog, at han har hørt om konkursen i Danmark.

Der er fransk landidyl for alle pengene omkring vinslottet. Foto: Emil Agerskov

Lauritz skylder millioner

Auktionshuset efterlader en gæld på 148 millioner. Herunder over 50 millioner til kunder, der har penge i klemme i virksomheden.

Den danske statskasse lider også under konkursen, og Lauritz-selskabernes samlede gæld til skattemyndighederne er mindst 9,3 millioner.

Dertil skylder auktionshuset blandt andet penge til en række velgørende organisationer. Det gælder 859.980 kroner til Danmarks Indsamling, der samler penge ind til verdens sårbare børn. Også SMILfonden, der hjælper børn med alvorlige og kroniske lidelser, har 409.000 kroner til gode, mens Ungdommens Røde Kors mangler 695.800 kroner.

Bengt og Mette Sundstrøm har tidligere befundet sig godt på den røde løber og i pressens søgelys. Det lader ikke til at være tilfældet længere. Arkivfoto: Mogens Flindt

Spørgsmål står i kø

Siden januar har Ekstra Bladet forsøgt at få et interview med toppen af Lauritz.com, men gang på gang har auktionshuset insisteret på at besvare henvendelserne på mail.

Derfor har Ekstra Bladet været på udkig efter det celebre par i håbet om at få svar på nogle af de mange spørgsmål, der presser sig på.

Men heller ikke i Sydfrankrig lader det til, at vi får svar. Så nu er det helt store spørgsmål: Hvor er Mette og Bengt Sundstrøm?

