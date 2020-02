Hvor faen er Margrethe?

I ti år har 69-årige Finn Torslow forgæves ventet på, at dronning Margrethe dukker op til middag hos ham.

Bordet er for længst dækket. Torslow er klar til at føre sig frem i stærkeste opstilling - iført en af sine mange imponerende uniformer.

Indtil nu er majestæten dog udeblevet.

Derfor har den 69-årige mand kastet sig over et andet storstilet og royalt projekt. Han har købt prins Henriks store pladesamling.

- De kom med ni store kasser. Jeg kunne ikke selv bære dem ind, lyder det fra en forpustet Torslow.

Den royale samler med et par af prins Henriks gamle plader. Foto: Ernst van Norde

Nede på gulvet kravler Torslow nu begejstret rundt. Han er i færd med at pakke den gamle pladesamling ud og sortere grundigt i skiverne.

Mere end 900 LP'er og EP'er fra prinsens store pladesamling ligger i stabler på gulvet.

Chopin og Trille

Hvem kunne nu også vide, at den royale musik-elsker var til både Brahms, Chopin, Anne Linnet og Nina & Frederik? Også Trille, Bifrost og Rachel Rastenni, har prinsen åbenbart nydt at lægge øre til.

En af samlingens LP'er tiltrækker sig straks opnærksomhed. Coveret forestiller en ganske afklædt kvinde, stående på en palmestrand. 'Themes From A Sunny Isle', featuring Bill La Motta, hedder den.

- Det er da lidt sjovt at tænke på, at Prins Henrik har siddet og lyttet til den her, griner Finn Torslow.

Hver plade er forsynet med en mærkat med bogstavet H og en kongekrone. Foto: Ernst van Norde

Hver plade er forsynet med et lille klistermærke med logoet H og en kongekrone.

- Det er med til at øge værdien, mener Torslow.

Kamp til stregen

Den ærke-royale Torslow kaprede forleden pladesamlingen på Bruun Rasmussen Kunstauktion. 46.000 kroner måtte han slippe for samlingen.

- Der var kamp til stregen. Jeg var parat til at gå op på 50.000 kroner, men det blev så ikke nødvendigt.

HAR IMPORTERET BRUGSKUNST Finn Torslow er 69 år og har tidligere importeret brugskunst fra Østen - ikke mindst Kina. Han har rejst 1,5 millioner kilometer med fly, hvilket efter Finn Torslows beregninger svarer til 33 gange rundt om jorden. Finn Torslow har boet i Østen i sammenlagt 12 år. I dag bor han henholdsvis i Det Gamle Mejeri i Torrild og i Hvide Sande.

Den 69-årige mand viser også stolt fotos frem af plader fra før prins Henrik blev gift med Margrethe. Monpezat, har Henrik skrevet med kuglepen på coveret.

Finn Torslow erkender blankt, at han ikke ligefrem deler prinsens musiksmag. Så det er nok begrænset, hvad han selv kommer til at høre fra samlingen.

- Jeg er mest til popmusik og rock fra 1960-erne, bedyrer Torslow.

Prins Henrik har muligvis drømt om varmere himmelstrøg, når han har lyttet til denne LP. Foto: Ernst van Norde

Han satser derfor på at sælge pladerne stykvis til folk, som bestiller en rundvisning i det usædvanlige hjem i det nedlagte mejeri i landsbyen Torrild ved Odder. Her har den 69-årige mand samlet i tonsvis af effekter fra hele verden. Men altid med en særlig interesse for den royale verden.

Dronningen har aldrig tid

Torslow har dækket fornemt bord til dronning Margrethe, såfremt majestæten skulle finde på at kigge forbi. Bordet har nu stået dækket i omkring ti år, vel og mærke uden at Margrethe er dukket op i Torrild.

- Hun har aldrig tid. Det slider på en voksen mand at skulle vente så længe, brummer storsamleren.

Dronningen er travlt optaget af andre gøremål. Hverken middag eller julemarked kan hun afsætte tid til. Sådan noget slider på en voksen mand, mener Finn. Foto: Ernst van Norde

Til alt held har han fået købt en af Jim Lyngvilds meget omtalte buster af Margrethe. Den står så i spisestuen og kan altid komme med til bords i Margrethes fravær.

- Den var oprindeligt hvid, så nu har jeg sprayet hende over med guld. Det ser smukkere ud, siger Finn Torslow, som også lige har givet det store pengeskab på kontoret en solid omgang guld.

Dronning Margrethe har fået en gang guldspray. Finn elsker nemlig guld og glimmer. Foto: Ernst van Norde

Videofilmede Diana

Torslow elsker nemlig guld og glimmer og stjernestøv.

Han fortæller gerne om dengang han i Hongkong fik filmet prinsesse Diana, da hun kom ud fra et fornemt hotel. Eller da det lykkedes ham at overbringe en smuk buket blomster til Margrethe i Hvide Sande, selv om sikkerhedsfolkene havde forbudt det.

- Jeg har også hilst på prins Henrik. Jeg så ham gennem en rude i det indre København og bankede på. Så vinkede vi til hinanden, beretter Finn Torslow.

En halv kongerække pryder væggene i hjemmet sammen med figurer af den thailandske konge. I en nærliggende bygning holder Dronning Margrethes første Daimler Krone 1.

Foto: Ernst van Norde

- Den kan nu ikke starte, tilstår Finn Torslow og ser lidt brødebetynget ud.

Storsamleren er ugift og har ingen børn. Med sans for denne verdens realiteter har han for længst erkendt, at også han en dag må forlade denne jord.

- Jeg har da tænkt over, hvad der så skal ske med samlingen. Jeg håber da, at det hele vil blive ført videre i samme ånd.