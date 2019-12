Hvor kan jeg få julehjælp?

Kære Puk

Jeg er enlig mor til en lille børneflok og på kontanthjælp. Sådan har jeg levet i mange år, altså uden midler. Men jeg bliver hvert år op til jul mindet om, at jeg sidder i en situation som mor, hvor jeg ikke er i stand til at give mine børn det, som de ønsker sig – og som de andre børn i skolen får, når det er jul.

Jeg er heldig, da jeg bor forholdsvis billigt, men alligevel kniber det med at få sparet penge op i løbet af året.

Men jeg er syg med gigt og har været det i mange år, så det er ikke, fordi jeg er doven, at jeg er på kontanthjælp. Men jeg har brugt mit overskud på mine børn, og i virkeligheden vil jeg mene, at jeg burde havde fået mere støtte af jobcenteret til at komme over på en anden ydelse, men det har de ikke haft travlt med.

Og derfor står jeg altså også fortsat i denne totalt håbløse situation år efter år – skammens værste tid på året og det er julen.

Jeg vil ikke udstille hele gruppen af enlige mødre på kontanthjælp som uforsvarlige – for det er det stempel, man altid får. Derfor er mange også bange for at stille sig op og spørge om hjælp.

Jeg ved, at man kan søge om julehjælp hos Frelsens Hær, og det gør jeg også. Og det er jeg taknemmelig for, for det redder som regel vores julemiddag. Men har du har kendskab til andre steder, hvor man måske kan søge om økonomisk tilskud til gaver, for det er næsten det største problem.

Jeg kan ’skralde’ mig til mad, som jeg propper i fryseren og deler ud, hvis andre mangler. Vi er to, der ’skralder’ sammen, så lyser jeg, og hun kravler op, da jeg ikke kan på grund af min gigt.

Jeg håber, du har nogle forslag ud over Frelsens Hær – jeg har på fornemmelsen, at man skal til at være hurtig?

God jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Gitte D.

Kære Gitte

Jeg ved, det er en kamp for rigtig mange familier på overførselsindkomst at skulle leve op til det overforbrug, vi oplever – især ved juletid!

Jeg ved godt, det er nemmere at træffe valget om at holde en ikke-materialistisk jul, når man SELV kan vælge. Når man ikke kan, føles det som en tilbagevendende spændetrøje, da børn måler sig med, hvad de andre får i skolen.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg synes, at vi alle har et ansvar for at begynde at gå den anden vej og boykotte det ekstreme overforbrug ved højtiderne. Tænk på, hvor bæredygtige mennesker på overførsel egentlig er:

De genbruger mad og tøj, og de bidrager ikke til overforbrug og ressourcespild. Det kunne folk med penge lære noget af.

Jeg mener, at Frelsens Hær i deres julehjælp har et gavekort til legetøj på cirka 500 kroner. Under alle omstændigheder får du nedenfor en liste med alle de steder, hvor du kan søge om julehjælp. Jeg ved også, at Ekstra Bladet igen i år har julehjælp i samarbejde med Dansk Folkehjælp.

I ønskes også en god jul, hvor jeg håber, at dine børn på trods får en dejlig aften sammen deres seje mor.

Kærlig hilsen Puk