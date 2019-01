Hvor var kontrollen? Kvinde gik ombord på fly med skarpladt våben

De amerikanske myndigheder står tilbage med røde ører, efter at det er blevet afsløret, at en amerikansk kvinde i 30'erne kom ombord på et passagerfly med et skarpladt våben og ammunition i sin håndtaske.

Episoden fandt sted 4. januar, da kvinden skulle flyve med Delta Air Lines fra den internationale lufthavn i Atlanta til Tokyo.

Kvinden havde åbenbart glemt at tage våbnet ud af sin taske. Alligevel kom hun gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen og kunne uhindret gå op i flyet.

Både amerikanske og japanske medier oplyser, at kvinden undervejs i flyvningen opdagede våben og ammunition. Hun kontaktede selv en stewardesse og gjorde opmærksom på fejltagelsen.

Sendt tilbage

Ved ankomsten til Narita International Airport i Tokyo blev kvinden tilbageholdt. Hun blev herefter nægtet indrejse i Japan og samme dag sat på et fly til USA.

Der er ikke kommet nærmere oplysninger ud om identiteten på passageren. Det er heller ikke oplyst, om kvinden havde tilladelse til at bære våben, og om det i givet fald skete i embeds medfør.

Delta Ar Lines vil ikke blive gjort ansvarlig for den pinlige affære.

Intet med budgetkrisen at gøre

Derimod har United States Transportation Security Administration (TSA) erkendt, at der er sket en fejl i procedurerne under sikkerheds-tjekket forud for flyvningen.

Fejlen opstod et par uger inde i budgetkrisen i USA, hvor offentligt ansatte ikke har fået deres løn. Det betød, at flere hundrede personer i sikkerhedskontrollen meldte sig syge.

TSA afviser dog, at budgetkrisen direkte eller indirekte er skyld i sikkerhedsbristet.