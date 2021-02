Hvordan kan B117 både stige og falde? Her er forklaringen

Er den frygtede virusvariant B117 på vej op eller ned i Danmark?

Hvis du er forvirret efter gårsdagens udmeldinger, så er det ikke så mærkeligt. For tirsdag aften meldte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ud på Twitter, at det samlede kontakttal er steget til 1,0.

'Det er ikke uventet, når andelen af B117 vokser, og når vi har årstiden imod os,' lød forklaringen fra ministeren.

Få timer senere lød det dog senere i en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut, at kontakttallet for virusvarianten B117 var faldet til 0,99.

Men hvordan kan det samlede kontakttal være stigende på grund af en voksende andel af B117 i prøverne, når variantens kontakttal samtidig er faldende?

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Grafik: Ritzau

Forskellige metoder

Tyra Grove Krause, der er afdelingschef hos Statens Serum Institut, forklarer til 'P1 Morgen', at man skal passe på med at sammenligne de to tal 'lige over', fordi der bliver brugt forskellige beregningsmetoder, og at tallene desuden dækker over forskellige perioder.

- Men det, det tyder på, er, at kontakttallet for B117 begynder at smitte af på det samlede kontakttal, fordi B117 nu udgør en større andel af de positive prøver, og derfor stiger det samlede kontakttal også, lød det fra Tyra Grove Krause i 'P1 Morgen'.

Kontakttallet henviser til et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person estimeres at sende smitten videre til. Hvis kontakttallet er 1,0, betyder det, at ti smittede smitter ti andre.

Vil stige

Ifølge Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, er det sikkert, at kontakttallet for B117 igen vil stige til over en i den kommende tid.

Derfor er der ikke noget, der tyder på, at det faldende kontakttal for B117 lugter af lempelser.

- Det er en enlig svale, at tallet for B117 er kommet helt herned. Det næste kontakttal vil være over en. Det vil faktisk være omkring 1,15. Og det vil nok kun stige i ugerne efter. Så der er ikke grundlag for at lempe restriktioner lige nu, siger Viggo Andreasen til Ritzau.

Kontakttallet stiger til 1

Ingen lempelser

Samtidig understreger direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum, at det fortsat ikke er tid til at lempe restriktionerne. Også selv om den mere smitsomme britiske variant B117 ikke er i vækst i Danmark lige nu.

- Vi har lempet en lille smule ved at sende de yngste i skole, og det er klart, at det giver noget mere aktivitet i samfundet. Derfor må vi se, hvordan det påvirker kontakttallet for B117 og smittesituationen generelt, før vi taler om at lempe.

- Men vi sidder hele tiden og kigger på scenarier for, hvordan vi eventuelt kan hæve nogle restriktioner, og her kigger vi på et samlet billede, og der er kontakttallet for B117 bare en af mange ting, vi kigger på, siger han til Ritzau.