- Hvordan kan det være farligt at gå i butik?

Selvom den lange, brede gade i centrum af Vejle nok ikke havde været proppet med mennesker i minusgrader og en hård kuling fra øst, ligger Vejle gågade alligevel ualmindeligt tomt hen denne formiddag.

Ligesom i resten af Danmark er de fleste butikker nemlig lukket, og det er til trods for, at smitten ikke har været så lav i mange, mange måneder.

Det har fået flere borgerlige politikere til at råbe op om en regional genåbning.

28. januar blev restriktionerne forlænget yderligere

Hvad hvis der kommer en X104?

Jette Kildebækgaard ejer sammen med sin mand Fri BikeShop i Vejle. Siden 25. december har hun, ligesom rigtig mange andre forretningsdrivende i Danmark, haft sin butik lukket.

- Jeg kan ikke se, hvordan det kan være mere farligt at gå ind i min butik, hvor jeg måske må have en eller to kunder ad gangen, end det er at gå i Bilka, hvor der er mange hundrede mennesker samlet, lyder det fra Jette Kildebækgaard.

Sammen med sin mand driver Jette Kildebækgaard både Fri BikeShop i Vejle og i Middelfart. Foto: Ernst van Norde

Tilbage i december var det den muterede B.1.1.7 variant af coronavirus, som var årsag til endnu en nedlukning i hele landet.

Hvis man spørger cykelhandleren til netop denne variant, kommer svaret hurtigt.

- Jeg tænker sådan her: hvad nu hvis der kommer en X104 eller en Y112? Hvad gør vi så? Vi kan jo for søren ikke bare lukke vores samfund ned. Hvor skal alle de penge betales tilbage fra? Det er dine og mine børn, som skal det.

Regeringens bekymringsgrænse ligger på 20, og i Vejle er den på 23,4. Foto: Ernst van Norde

Vis os tillid Mette

Netop Vejles incidens er 23,4 - lige over den bekymringsgrænse på 20, som regeringen tidligere har omtalt.

Men selvom tallet endnu ikke er kommet under 20, forstår Jette Kildebækgaard ikke, hvorfor alle de små butikker skal være lukket, når de nu - ifølge hende - er dem, som bedst kan håndtere smitten.

Derfor er meldingen også klar fra den kvindelige butiksejer:

- Stol på os Mette Frederiksen, vi kan godt finde ud af det. Vi er voksne mennesker, som driver vores forretning. Vi kan holde afstand, spritte af, kunder kan eventuelt bestille tid for at komme i butikken - der findes mange løsninger. Åben nu op.

Her er smitten lav: Åbning deler borgmestre Tirsdag er i alt 16 kommuner under bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. Se, hvordan borgmestrene i en række af kommunerne med allermindst smitte forholder sig til en mere lokal genåbning. I parentes tal for faktisk smittede indbyggere de seneste syv dage. Viborg (10): Viceborgmester Per Møller Jensen (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Favrskov (9): Borgmester Nils Borring (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Nordfyn (5): Morten Andersen (V) appellerer til, at butikkerne kan åbne. Han frygter for deres eksistens.

Middelfart (7): Borgmester Johannes Lundsfryd (S) bakker op om regeringens nedlukning. Ser gerne åbning på landsdele - øst/vest for Storebælt.

Tønder (2): Borgmester Henrik Frandsen (V) erklærer sig klar til straks at åbne skoler og butikker.

Bornholm (1): Borgmester Thomas Thors (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Læsø (0): Borgmester Karsten Nielsen (DF) appellerer til, at store skolebørn snart kan sendes afsted.

Ærø (0): Borgmester Ole Wej Petersen (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Samsø (0): Borgmester Marcel Meijer (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Skive (7): Borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V) erklærer sig klar til straks at åbne skoler og butikker.

Aabenraa (10): Ekstra Bladet afventer svar.

Lemvig (1): Ekstra Bladet afventer svar.

Ekstra Bladet snakkede med et par vejlensere om den nuværende coronasituation

Alex Slot Hansen - Bankmand i Vejle

Foto: Ernst van Norde

- Grundlæggende tænker jeg ikke, at man kan lukke op og ned regionalt. Så flytter man jo folk fra by til by og dermed smitten.

- Jeg tænker mere, om ikke det er en dialog, at folk samles i Bilka for at købe en cykel eller et stykke tøj, imens de små butikker holder lukket.

Erdovan Fajkovic - Folkepensionist

Foto: Ernst van Norde

- Jeg synes, at der skal åbnes op her i Vejle. Efter min mening er den her nedlukning forgæves. Her er nærmest normale tilstande jo.

- Jeg synes helt sikkert, at der generelt skal åbnes meget mere op.

Kirsten Kvist Knudsen - Borger i Vejle

Foto: Ernst van Norde

- Jeg synes, at det er rigtig træls, at der er lukket ned. Men jeg lytter til dem, der har mere forstand på det, end jeg har det. Vi bliver nødt til at rette ind efter dem. Det er min mening, siger Kirsten Kvist Knudsen.

Andreas Kiis Antonsen - Chef i City Vejle

Foto: Ernst van Norde

- Vi er så klar til en regional genåbning, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Jeg ved, at butikkerne vil gøre alt, hvad de kan for at det her skal lykkedes. Det gælder også strammere restriktioner i forhold til måden at være åben på.

- Flere af de butikkerne her i Vejle har fundet virkelig kreative løsninger, men der er også mange - rigtig mange - som har det svært, siger City Chef i Vejle.