Hvordan kan jeg hjælpe min bror i fængslet?

Hej Puk

Jeg skriver til dig, da min bror står til at få mange år i spjældet. Inden han blev taget af politiet, forsøgte han ad flere omgange at få hjælp af Københavns Kommune, men uden held. Hans sagsbehandler ville slet ikke ville høre på min brors historie.

Min bror, der næsten er 50, har været alt for meget igennem i sit liv. Han var til sidst så langt ude i tovene, at han ikke kunne møde op i jobcentret, hvorfor han ingen udbetalinger fik i flere måneder. Derfor kunne han hverken betale husleje eller mad.

Han blev til sidst så desperat, at han – igen – begyndte at ’lave penge’, selvom han godt selv vidste, at det ville ende med, at han blev taget, da hans misbrug var så massivt, at han ikke kunne skjule noget mere.

Derudover var min bror prøveløsladt i forvejen og havde et tilsyn i Kriminalforsorgen. Der havde han en socialrådgiver, men hun hjalp ham heller ikke. Der var bare lukkede døre overalt og hverken hjælp eller støtte.

Nu er han altså blevet varetægtsfængslet i Vestre Fængsel, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal hjælpe med, at hans husleje bliver betalt, så han i det mindste ikke mister sin bolig.

Hele systemet har forandret sig rigtig meget, og jeg synes, det er tæt på umuligt at gennemskue, hvordan jeg overhovedet skal komme i kontakt med ham.

Jeg håber, du kan guide mig på vej, så jeg kan hjælpe min bror.

Med venlig hilsen K.N.

Kære K.N.

Jeg kan sagtens genkende det billede, du tegner af din brors situation. Jeg oplever det i mit arbejde med både tidligere og aktive kriminelle. Det handler om ren og skær overlevelse.

For det første må man håbe, at fængslet gør deres arbejde – at de informerer kommunen om, at din bror er indsat. Det har de pligt til. På den måde vil kommunen blive opmærksom på, at der skal iværksættes hjælp til betaling af din brors husleje under indsættelse – dog kun i op til seks måneder. Herefter skal din bror selv finde en løsning på, hvordan han får betalt sin husleje under resten af afsoningen.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Som udgangspunkt er det socialrådgiveren i fængslet, der skal stå for at hjælpe din bror med at få bevilling af huslejebetaling igennem. Desværre er det ikke altid, at det går som planlagt – meget kan gå galt i processen. Så det er en god idé, at du hjælper din bror her, så han ikke også mister sin bolig, hvis han får en længere dom.

Du skal følge det link, du finder nedenfor, til den hjemmeside, hvor du finder oplysninger om besøg i Vestre Fængsel. Der er ret lang ventetid. Det er ikke som før i tiden, hvor man bare kunne møde op i et bestemt tidsrum.

Når du besøger din bror, så sørg for at få oplyst, hvem der er hans advokat, og bed din bror give advokaten besked om, at du må tale med ham. På den måde kan du kommunikere med din bror via advokaten, som har adgang til besøg.

Du skal også finde ud af, om din bror har besøgs- og brevkontrol. Hvis han har det, er det politiet (anklagemyndigheden), der afgør, om du må besøge ham.

De bedste hilsner Puk